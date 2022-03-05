BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan: Rusya-Ukrayna arasındaki savaş Türkiye’nin doğalgaz planlamasını etkilemez

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ekonomik ve ticari sonuçları tartışılırken, doğalgaz ithalatının bundan nasıl etkileneceğine ilişkin yanıtları, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan verdi. “Rusya-Ukrayna arasındaki savaş Türkiye’nin doğalgaz planlamasını etkilemez. Bizi etkileyecek şey fiyatlardır. Dünya doğalgaz borsasında fiyatlar arttıkça biz de etkileniyoruz” diyen Özcan, “Planlarımız işliyor. Herhangi bir kesinti olmaz ama elimizde olmayan sebeplerle fiyatlar artar” dedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, bazı sözleşmelerin süresinin bittiğini, 2021’in sonunda yeni anlaşmalar yapıldığını söyleyen Özcan, “Türkiye’de kullanılan gazın yüzde 41’i Rusya’dan geliyor. Biz bir geçiş üssü durumundayız. Rusya’nın iki ayrı güzergahı ve kapısı var. Ya Avrupa ya Çin. 4.5 milyar metreküpün üzerinde depolarımızda gaz var. Silivri ve Tuz Gölü’ndeki depolarda. Türkiye’de 360 milyon metreküp günlük gaz tüketiliyor. Hiç gaz verilmezse 15 gün yeter. Depolardaki kapasitemizi arttırmakla ilgili çalışmalarımız var. 2025 yılında 12 milyar metreküp depolama hacmine ulaşacağız. Şu anda depolarda bir sigara kağıdı kadar boşluk yok. Sadece Silivri’de 2023 sonunda 5 milyar metreküp kapasite olacak. Tuz gölünde 15 milyar metreküplük alan var. Bunları geliştireceğiz. Türkiye’nin bu anlamda sıkıntısı yok. Depolar tam kapasite kullanılacak birkaç yıl içinde” diye konuştu.

“İran taahhütlerini yerine getirmezse, tahkime gitme durumu bile olabilir”

Özcan devamında şunları kaydetti:

“Sözleşmeler var ama örneğin İran bunun dışına çıkarak, vereceği doğalgazın sadece yüzde 60’ını veriyor. Bahane çıkarıyor, hatlarda sıkıntı var diyor. Halbuki fiyatların yükselmesi nedeniyle bize vereceği doğalgazı tam olarak vermek istemediği için bahane üretiyor. İran taahhütlerini yerine getirmezse, tahkime gitme durumu bile olabilir.”

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