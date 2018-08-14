BOTAŞ, dolar kurunu sabitliyor

BOTAŞ, bugünden itibaren elektrik üreten santraller için dolar kurunu 6.5 TL olarak sabit tutacak.

Montel-Foreks'in sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, BOTAŞ, bugünden itibaren geçerli olacak şekilde, elektrik üretimi amaçlı doğal gaz fiyatında dolar kurunu 6.5 TL olarak sabitleyecek.

Buna göre santrallerin kullanacağı doğal gaz fiyatı, 1000 m3 için 1.755 TL olacak.

BOTAŞ, 1 Ağustos tarihinde santrallerin doğal gaz satış fiyatında zamma giderek, 877 TL olan gaz fiyatını 270 USD / Bin Sm³ olarak güncellemişti.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre sabit kur sistemine geçişin bugünden itibaren geçerli olması bekleniyor.

BOTAŞ'ın resmi sitesinde konu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.