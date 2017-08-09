BOTAŞ birinciliğini gösteren rapor kaldırıldı!

Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı vergi rekortmenleri listesinde gizli lider BOTAŞ'ın anlaşılmasının ardından, kurumun raporu internet sitesinden kaldırıldı. BOTAŞ, 2016 yılı verilerine göre 1.9 milyar lira ile listede birinci oldu.

GazeteDuvar'da yer alan habere göre, 2016 kurumlar vergisi rekortmeni BOTAŞ birinci sırada yer aldığı listede adının açıklanmasına izin vermedi ancak ‘şampiyonluğu’ 2016 Faaliyet Raporu’ndaki rakamlarla ortaya çıktı. Ancak ‘rekortmen’ ilginç bir şekilde bu gerçeğin ortaya çıkmasının ardından internet sitesinden faaliyet raporunu kaldırdı! Şu an önceki yıllara ait raporların yer aldığı sitede 2016 yılı bulunmuyor.

BOTAŞ 2016’da 8.1 milyar liralık brüt kâr üzerinden 1.9 milyar lira vergi ödedi ve şampiyon oldu. 2015’te ise 2.4 milyarlık kârına rağmen 1.8 milyarlık geçmiş dönem zararını kapattığı için listede yoktu. Vergi listesi ile ilk ilginç durum ilanı ile başlamıştı. Her yıl basının yoğun duyuruları ile açıklanan liste bu yıl Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kimseye haber verilmeden internet sitesine konuldu. En ilginç rakam ise bu yıl vergi şampiyonu olan kurumun adının açıklanmamasıydı. En çok vergi ödeyen ikinci kurum ise geçen yılların şampiyonu Ziraat Bankası 1 milyar 863 milyon lira vergi ödedi. Şampiyon kurumun ise doğal olarak vergisinin bu rakamın üstünde olması yani en az 1.9 milyar lira civarında olması gerekiyor. Bu vergi ise en az 8 milyar liralık bir kâr rakamının olması gerektiği anlamına geliyor. Türkiye’de bu büyüklükte kâr eden tek kurum ise Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ yani kısa adı ile BOTAŞ’tan başkası değildi. BOTAŞ, 2015’te 2.4 milyar lira kâr ederken bu tutar 2016’da 8.1 milyar liraya çıktı.