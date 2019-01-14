BOTAŞ: Doğal gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır



Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü, Sakarya\'da doğal gaz hattındaki yangınla ilgili tedbirlerin alındığını belirterek, \"Doğal Gaz İletim Sisteminin hiçbir bölgesinde gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır\" açıklaması yaptı.

BOTAŞ, sabah 07.30 sıralarında Sakarya\'nın Arifiye ilçesi Değirmendere Köyü kırsalında yer alan 36 inç çapındaki doğal gaz boru hattında meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ilk bulgulara göre doğal gaz boru hattında heyelan nedeniyle meydana gelen kopmanın yangına yol açtığı belirtilerek şöyle denildi:

\"BOTAŞ tarafından gerekli müdahale yapılarak hat vanaları kapatılmış ve olayın meydana geldiği kısımda doğal gaz akışı durdurulmuştur. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma işlemlerinin ardından ivedilikle onarım çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış ve bölgenin doğal gaz ihtiyacı alternatif iletim hatlarından kesintisiz sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, Doğal Gaz İletim Sisteminin hiçbir bölgesinde gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır.\"

ANKARA, (DHA)