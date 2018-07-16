Botanik Bahçesi'ne tahliye kararı için İstanbul Üniversitesi'nden açıklama: Eğitim amaçlı kullanım devam edecek

Yılda 15 bin öğrencinin eğitim gördüğü, 83 yıl önce kurulmuş olan İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbornn Botanik Bahçesi'nin tahliye edilmesi kararına ilişkin olarak İstanbul Üniversitesi'nden açıklama geldi. Botanik Bahçesi’nde yalnızca binaların boşaltılacağı belirtilen Rektörlük açıklamasında doğal alanın korunacağı ve Müftülük'le birlikte daha da geliştirileceği iddia edildi. Bu gelişme ile birlikte Botanik Bahçesi eğitim, uygulama dersleri ve bilimsel amaçlı olarak kullanılmaya devam edecek. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, geçen hafta yaptığı açıklamada tahliye kararına tepki göstermişti.

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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri tarafından eğitim ve bilimsel amaçlı olarak kullanılmaya devam edecek.

Botanik Bahçesi’nde sadece binalar boşaltılacak. Binada yer alan laboratuvarlar ve eğitim alanları ise İÜ Beyazıt Yerleşkesi’ndeki başka bir binada faaliyet göstermeye devam edecek.

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Müftülüğü arasında alınan karar doğrultusunda İÜ Botanik Bahçesi’nden sadece bahçede yer alan binalar taşınacak. İstanbul Müftülüğü, var olan İÜ Botanik Bahçesi’nin daha da iyi hale gelmesi için İstanbul Üniversitesi ile ortak çalışmalar yürütecek.

1935 yılında kurulan ve ağaç, çalı, otsu tropik ve subtropik 5000 adet bitki içeren İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi, İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri tarafından eğitim, uygulama dersleri ve bilimsel amaçlı olarak kullanılmaya devam edecek.

Söz konusu binada çalışmalarına devam eden öğretim üyeleri ve laboratuvarlar ise geçici olarak İÜ Beyazıt Yerleşkesi’ndeki başka bir binaya taşınacak. 2015 yılında yıkılarak İÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde yenileme çalışmaları devam eden Vezneciler Yerleşkesi’ndeki İÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Binası’nın tamamlanması ile birlikte ise laboratuvarlar ve çalışmalarını sürdüren öğretim üyeleri kalıcı olarak bu binaya yerleşecek.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü"