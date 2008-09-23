Boşuna mı soyunduk?

Meme Vakfı yararına düzenlendiği söylenen 'Rowenta ile Pembe Hayat' adlı kampanya kapsamında kamera karşısına geçip çıplak poz veren sanatçılar, Vakfın kampanyayı sahiplenmemesiyle şok yaşadı.İpek Tenolcay, Tuba Büyüküstün, Ceyda Düvenci, Sinem Güven, Burcu Kara, Bennu Yıldırımlar ve Demet Evgar gibi ünlüler, geçen hafta Meme Vakfı yararına düzenlendiği söylenen 'Rowenta ile Pembe Hayat' adlı kampanya kapsamında kamera karşısına geçmiş, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen kampanya için yarı çıplak soyunan ünlü isimler göğüslerini pembe bir obje ile kapatarak Bennu Gerede'ye poz vermişti.Ancak Meme Vakfı gönderdiği bir basın açıklaması ile kampanya ile hiçbir ilgilerinin olmadığını açıkladı. Açıklamada, "Projenin vakfımız ile ilgisi yoktur. MEVA-Türkiye Meme Vakfı'na ait söylemler ve vakıf logosu izin alınmadan kullanılmıştır. Projenin hazırlanması ve basına iletilmesi sürecinde hiçbir aşamada MEVA-Türkiye Meme Vakfı bilgilendirilmemiş ve onayı alınmamıştır. İlgili kişi ve kurumlara, vakıf gönüllülerimize ve kamuoyuna duyurulur" denildi.Taraflar ne diyor:Tuba Özküçük (Rowenta Ürün Müdürü): Amacından sapmasına üzüldük"Bu proje bir süre once bize gazeteci dostumuz Nalan Sözer tarafından getirildi. Şirketimizden beklenen bu serginin maliyetlerini karşılamaktı. Projeye kimlerin katıldığı, kimlerin hangi oranda destek verdiği gibi konularda Nalan Sözer'in bize söylediklerini yeterli saydık ve sorgulamadık. Projenin sansasyonel bir boyuta taşınmasından dolayı üzgünüz. Meme kanserlerinde erken teşhisin önemi konusunda duyarlılık sağlayabilecek bir proje olabilirdi."Dr. Can Gürbüz (Türkiye Meme Vakfı Başkanı): Sanatçıları ve halkı suistimal ettilerBir ay önce beni cep telefonundan arayan bir hanım, kendisine Meme Vakfı için ünlü kadınların resimlerini çekeceğini ve bir sergi yapacağını söyledi. Biz kendisine bir sivil toplum örgütü olarak projelere açık olduğumuzu ifade edip mutlaka bizimle bir araya gelerek bu konuyu tüm detayları ile görüşmesi gerektiğini ilettik. Ancak daha sonra konuyla ilgili bizimle irtibata geçen olmadı. Bu olayı sanatçıların ve halkın iyi niyetini suistimal olarak değerlendiriyoruz. Bu kampanyayı biz de basından duyduk. Herhangi bir girişimde bulunmadan önce, konunun hangi kaynaktan ve ne şekilde basına iletildiğini araştırmak ve olayı netleştirmek için zamana ihtiyacımız vardı.Nalan Sözer (Projeyi üstlenen firma yetkilisi)"Kadınların erken teşhis konusunda daha duyarlı davranması için onların tanıdıkları ünlülerin katılacağı bir proje düşündüm. Meme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı'nın sözlü onayından sonra bana yollanan bilgi ve logoyu basına gönderilen bültene ekledim. Ancak karşılıklı olarak yazılı bir sözleşme imzalanmadı. Fakat ne yazık ki bazı yayınlarda ünlülerin fotoğraf çektirmeyi kabul etme nedenleri ihmal edilerek sadece poz verme biçimleri üzerinde duruldu. Ayrıca basına gönderilen bültende, projenin Meme Vakfı'nın Meme Kanseriyle Mücadelesine destek vermek amacıyla yapıldığı hususu özellikle belirtilmiş olmasına rağmen, proje ne yazık ki basın tarafından Meme Vakfı’nın projesi olarak ifade edilmiştir. Böyle olunca kampanya için gönüllü olan bazı sanatçı dostlarım, Meme Vakfı ve sergi sponsoru olan şirket fevkalade rahatsız oldular. Bunun için üzgünüm."Poz veren ünlüler ne diyorSinem Güven: Benim de sizler gibi geniş anlamda bir bilgim yok. Ben Meme Vakfı yararına bu pozu verdim. Şimdi ben de anlamadım durumu. Ortada vakıfla konuşulmamışken neden vakfın ismi kullanılsın ki. Ama onların haberi olmadan böyle bir işe kalkışılamayacağını düşünüyorum.Burcu Kara: Benim de annem kanserdi. İnsanları bilgilendirmek için böyle bir projede yer almayı kayıtsız şartsız istedim. Arkasında Meme Vakfı var ya da yok bilmiyorum.Bennu Yıldırımlar: Biz Meme Vakfı ile ortaklaşa yaptık bu çalışmayı. Onlardan bağımsız hareket edilmedi.