Boston, Tatum'un son saniye basketiyle kazandı

NBA'de play-off ilk tur ilk maçında Boston Celtics, Brooklyn Nets'i 115-114 mağlup etti.

Doğu ikincisi Boston Celtics ile play-in'de Cleveland Cavaliers'ı eleyen Brooklyn Nets'in Doğu Konferansı play-off ilk tur eşleşmesi ilk maçı nefesleri kesti. Maç boyunca heyecan seviyesi çok yukarda kalırken Boston, Marcus Smart'ın pasında Jayson Tatum'un harika bitirişi ile birlikte son saniye basketi ile Brooklyn'i devirerek seride 1-0 öne geçti.

Boston'da Tatum, yüzde 50 saha içi isabeti ile 31 sayı attı. 45 dakika sahada kalan Tatum 3. ve 4. periyotun tamamında oynadı. 35 yaşındaki Al Horford da 41 dakikada 20 sayı 15 ribaund ile double double yaptı. Jaylen Brown 23, Marcus Smart da 20 sayılık katkı yaptı.

Brooklyn'de Kyrie Irving 39 sayı ile maça damga vurdu. 12/20 saha içi isabeti ile oynayan All-Star oyun kurucu, takımının son hücumunda ise Boston savunmasını aşamadı ve kaybedilen topun devamında Boston'un son saniye basketi geldi. Takımın bir diğer süper yıldızı Kevin Durant ise kendi standartlarına göre çok kötü bir maçı geride bıraktı. Durant 9/27 saha içi isabeti bulabildiği maçı 23 sayı ve -13 verimlilik ile tamamladı.