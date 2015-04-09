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Deutsche Welle

Boston sanığı suçlu bulundu

Boston Maratonu'na düzenlenen bombalı saldırıların hayattaki tek sanığı Cevher Çarnayev iddianamedeki tüm suçlardan suçlu bulundu. Çarnayev, idam cezası ile karşı karşıya.

09 Nisan 2015 01:28


2013 yılında Boston Maratonu'na düzenlenen bombalı saldırının hayatta kalan tek sanığı 21 yaşındaki Cevher Çarnayev ABD'de yargılandığı mahkemenin jürisi tarafından iddianamadeki 30 ayrı suçun hepsinden suçlu bulundu. Jüri, 11 saat süren toplantının ardından kararını açıkladı. Davanın ikinci bölümünde, 21 yaşındaki Çarnayev'in idam cezasına çarptırılıp çarptırılmayacağı konusu ele alınacak.

Avukatları, Çarnayev'in saldırıdan suçlu bulunmasını bekliyordu. Fakat savunma makamı, Çarnayev'in kendisinden yedi yaş büyük olan ağabeyinin etkisi altında kaldığını öne sürüyor. Avukatları bu gerekçelendirme ile Çarnayev'in idam cezasına çarptırılmasını engellemeye çalışıyor. İddia makamı ise Çarnayev'in "ülkeyi terörize etmek istediğini ve ABD'yi cezalandırmak istediğini" savunuyor.

2013 Nisanı'nda Boston Maratonu'na düzenlenen bombalı saldırılarda üç kişi hayatını kaybetmiş, 260 kişi yaralanmıştı. Cevher Çarnayev olayın ardından gözaltına alınırken, ağabeyi Tamerlan polis tarafından vurulmuştu. ABD'ye çocukluklarında göç eden Çeçen kardeşlerin 2012'den bu yana Amerikan vatandaşlığı bulunuyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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