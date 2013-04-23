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Boston zanlısı ilk kez konuştu: Ağabeyimin amacı İslam'ı savunmaktı

'Saldırıyı ağabeyim planladı, asıl beynin o ve herhangi bir uluslararası örgütle bağlantımız yok'

23 Nisan 2013 15:09

Boston'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren kardeşlerden Djohar Tsarnaev, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ilk ifadesini verdi. Saldırıyı ağabeyinin planladığını söyleyen Tsarnaev, herhangi bir uluslararası örgütle bağlantıları olmadıklarını savundu.

Boynundan yaralanan Tsarnaev, ilk ifadesinde, saldırıyı öldürülen ağabeyi Tamerlan Tsarnaev'in planladığını, asıl beynin o olduğunu söyledi. Djohar Tsarnaev'in doktor kontrolündeki sorgusuna bir yargıç da katıldı.

Djohar, herhangi bir uluslararası grupla ilişkileri olmadığını da savunurken, polis,Djohar'ın radikal dinci grupların elemanlarının genel özelliklerine sahip olduğunu aktardı. Djohar, öldürülen ağabeyinin amacının İslamı savunmak olduğunu belirtti.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Djohar'ın sağlık durumunun biraz daha iyileşmesini beklenecek. Bu sırada Tsarhaev kardeşlerin banka hesapları ve bütün kayıtları tek tek gözden geçirilecek.

Soruşturma birimleri, kardeşlerin her ne kadar herhangi bir uluslarası örgütle bağlantılı gibi görünmeseler de, bu kanıya vermek için başka araştırmalara da gerek olduğunu ifade etti.

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