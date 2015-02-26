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Dünya
Deutsche Welle

Boston saldırısı davası başlıyor

Boston Maratonu sırasında düzenlenen bombalı saldırının faili Cevher Çarnayev'in idam cezası istemiyle yargılandığı dava önümüzdeki hafta esasa ilişkin mütalaaların alınmasıyla devam edecek.

26 Şubat 2015 14:14


Davanın görüleceği Massachusetts federal mahkemesinden yapılan açıklamada, jüri üyelerinin belirlendiği belirtildi. Jüri üyelerinin seçimi iki ayda tamamlandı. Kötü hava koşulları mahkemenin çalışmalarını aksattı.

15 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen saldırıda 3 kişi can vermiş, 260'tan fazla kişi de yaralanmıştı. Bombaları olay yerine yerleştirenlerin Çeçen kardeşler Cevher ve Tamerlan Çarnayev olduğu tespit edilmişti. Çarnayev kardeşlerin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda bir polis hayatını kaybetmişti.

Tamerlan Çarnayev polisten kaçarken vurularak öldürülmüş, Cevher Çarnayev ise kısa bir süre sonra yaralı olarak ele geçirilmişti.

İddianamede, 21 yaşındaki Cevher Çarnayev'in dört kişinin ölümünden sorumlu olduğu belirtiliyor. Sanığın ev yapımı iki bombayı Boston Maratonu’nun finiş çizgisine yerleştirdiği kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Boston MaratonuCevherMassachusettsNisanTamerlanDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

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