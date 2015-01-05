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Dünya
Deutsche Welle

Boston saldırısı davası başlıyor

ABD'de bundan iki yıl önce Boston Maratonu sırasında düzenlenen bombalı saldırının faili, Çeçenistan kökenli Cevher Çarnayev'in idam cezası istemiyle yargılandığı dava bugün başlıyor.

05 Ocak 2015 11:00


Massachusetts federal mahkemesinde görülen davada ilk aşamada jüri üyeleri belirlenecek. Bu işlemin ayları bulabileceği belirtiliyor.

15 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen saldırıda 3 kişi can vermiş, 260'tan fazla kişi de yaralanmıştı. Bombaları olay yerine yerleştirenlerin Çeçen kardeşler Cevher ve Tamerlan Çarnayev olduğu tespit edilmişti. Çarnayev kardeşlerin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda bir polis hayatını kaybetmişti.

Tamerlan Çarnayev polisten kaçarken vurularak öldürülmüş, Cevher Çarnayev ise kısa bir süre sonra yaralı olarak ele geçirilmişti.

İddianamede, 21 yaşındaki Cevher Çarnayev'in dört kişinin ölümünden sorumlu olduğu belirtiliyor. Sanığın ev yapımı iki bombayı Boston Maratonu’nun finiş çizgisine yerleştirdiği kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDBoston MaratonuCevherNisanTamerlanDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

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