Boston Maratonu saldırısında idam kararı



Massachusetts federal mahkemesinde görülen davada, jüri, Cevher Çarnayev'i nisan ayında suçlu bulmuştu. Çarnayev, 17'si ölüm cezasını öngören 30 konuda suçlu bulunmuştu.

12 kişilik jüri, nisan ayından bu yana Çarnayev'e verilecek cezayı ele alıyordu. Jüri Çarşamba günü son kez toplanarak kararını verdi. 14 saat süren toplantıda jüri üyeleri 6 suçlamada oybirliğiyle ölüm cezasına karar verdi.

Üç kişi öldü, kurbanlar kol ve bacaklarını kaybetti

Çarnayev kardeşlerin 15 Nisan 2013 tarihinde Boston maratonuna düzenlediği saldırıda üç kişi hayatını kaybetmiş, 264 kişi de yaralanmıştı. Yaralananlardan 17'si kol ve bacaklarını kaybetmişti. Saldırı, 11 Eylül 2001 sonrası ABD'de düzenlenen en şiddetli terör eylemiydi. Tamerlan saldırıdan sonra çatışmaya girdiği polis tarafından ölü ele geçirilmişti. Cevher ise saldırıdan 4 gün sonra sağ olarak yakalanmıştı.

"Cevher Çarnayev üç kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce Amerikalının yaralandığı soğukkanlı ve duygusuz bir terör saldırısı düzenledi" diyen ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch, hiçbir yargı kararının alçakça saldırının neden olduğu fiziksel ve manevi hasarı gideremeyeceğine dikkat çekti.

'Eyleminin cezasını hayatıyla ödeyecek'

Savcı Carmen Ortiz, "Çarnayev eyleminin cezasını hayatıyla ödeyecek" dedi. Sanığın cezaya karşı temyiz yolunun açık olduğuna dikkat çeken Savcı Ortiz, "İnfaza kadar daha önümüzde uzun bir yol var" dedi.

Cevher Çarnayev'in babası Ansor, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde ABC Televizyonu muhabirinin sorularını yanıtladı. Baba Çarnayev, "Sonuna kadar mücadele edeceğim. Çok zor olsa da umudumuzu kaybetmeyeceğiz" dedi.

Çarnayev'in avukatı Judy Clarke jürinin cezasını hafifletebilmek için son ana kadar mücadele verdi. Avukat Clarke, müvekkili Cevher'i "kayıp genç" olarak tanımladı ve 7 yaş büyük ağabeyi tarafından baştan çıkarıldığını savundu. Cevher'in annesinin radikal düşüncelere saplandığına dikkat çeken Judy Clarke, babanın da psikolojik rahatsızlığı olduğuna işaret etti.

Kurbanlar: 'Göze göz'

Boston saldırısının kurbanları idam cezasını memnuniyetle karşıladı. Saldırıda bir bacağını kaybeden Rebekah Gregory, Twitter hesabından geçtiği mesajda, "İnfaz gününü sabırsızlıkla bekleyeceğim" ifadesini kullandı. Annesi saldırıda iki bacağını birden kaybeden Sydney Corcoran, "Sonunda yok olacak. Biz de yeni bir sayfa açabileceğiz. Adalet yerini buldu. Göze göz" dedi.

Çeçenistan doğumlu Çarnayev kardeşler çocuk yaşta ABD'ye gelmişti. Cevher 2012 yılında ABD vatandaşı olmuş, Massachusetts Üniversitesi'nde deniz biyolojisi bölümüne kayıt yaptırmıştı. Ağabeyi Tamerlan'ın 2012 yılında memleketini ziyaretinde radikal İslamcı bir gruba katıldığı ileri sürülüyor.

Boston'un bulunduğu Massachusetts eyaleti ölüm cezasını kaldırmıştı. Ancak dava bir federal mahkemede görüldü. Gözlemciler, federal mahkemenin verdiği idam cezasının infazının ender görüldüğüne dikkat çekiyor.