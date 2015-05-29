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Dünya

Boston Maratonu bombacısının idam tarihi belli oldu

Nisan ayındaki duruşmada Tsanrnaev’i suçlu bulan jüri, 15 Mayıs’ta ölüm cezası alması gerektiğine karar vermişti

29 Mayıs 2015 10:08

2013 yılında Boston Maratonu’na saldırı düzenlediği gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Cevher Tsarnaev’in 24 Haziran’da idam edilmesine karar verildi.

Polisin müdahalesi sırasında öldürülen abisi Tamerlan Tsarnaev ile birlikte 2013 yılında Boston Maratonu’na düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin ölümüne, 260 kişinin yaralanmasına neden olan Cevher Tsarnaev, Nisan ayında çıkarıldığı mahkemede, 30 ayrı davanın hepsinde suçlu bulunmuştu.

Nisan ayındaki duruşmada Tsanrnaev’i suçlu bulan jüri, 15 Mayıs’ta ölüm cezası alması gerektiğine karar vermişti.

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Üç kişinin öldüğü, 264 kişinin de yaralandığı Boston Maratonu saldırısının hayattaki tek sanığı Cevner Çarnayev ölüm cezasına çarptırıldı. 21 yaşındaki Cevher, zehirli iğneyle idam edilecek.

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