Boston Maratonu bombacısının idam tarihi belli oldu

2013 yılında Boston Maratonu’na saldırı düzenlediği gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Cevher Tsarnaev’in 24 Haziran’da idam edilmesine karar verildi.

Polisin müdahalesi sırasında öldürülen abisi Tamerlan Tsarnaev ile birlikte 2013 yılında Boston Maratonu’na düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin ölümüne, 260 kişinin yaralanmasına neden olan Cevher Tsarnaev, Nisan ayında çıkarıldığı mahkemede, 30 ayrı davanın hepsinde suçlu bulunmuştu.

Nisan ayındaki duruşmada Tsanrnaev’i suçlu bulan jüri, 15 Mayıs’ta ölüm cezası alması gerektiğine karar vermişti.