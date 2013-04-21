'Boston failleri'nin ailesi: FBI oğlumun peşindeydi

ABD'de Boston Maratonu'nu kana bulayan Çeçen kardeşlerin babası Anzor Tsarnayev, "Cevher melek gibi bir çocuktu. Oğullarımı tuzağa düşürdüler" dedi. Anneleri Zubeidat Tsarnayev de, "Oğullarımı büyük bir oyuna alet ettiler. FBI 2-3 yıldan beri özellikle büyük oğlum Tamerlan’ı takip ediyordu" diye konuştu.

Aynı iddiayı savunan anneleri Zubeidat Tsarnayev (45) de şunları söyledi:

"Oğullarımı büyük bir oyuna alet ettiler. FBI 2-3 yıldan beri özellikle büyük oğlum Tamerlan’ı takip ediyordu. Birkaç yıl önce internet üzerinden radikal İslam sitelerine girmesinden sonra tuhaf olaylar yaşanmaya başlandı. Benim de Amerika’da bulunduğum günlerde Tamerlan kapıdan çıktığı an peşine FBI ajanı takılıyordu. Beni de bir kez sorguladılar, durumu sorunca, ‘Büyük oğlunuz çok akıllı, insanları peşinden sürükleme özelliği var, bu yüzden bunu bir tedbir olarak görün’ dedi."

ABD'li gelin şokta

Annenin, ABD’de kaldığı dönemde 1600 dolar değerinde giysi çalmakla suçlandığı bildirilirken, gençlerin amcaları ise “Tamerlan bir kaybeden (looser) idi. Başlarına geleni hak ettiler. Onlara hep nasihat etmiştim, ‘İslam hep vardı, siz gidin işinizi yapın, topluma yararlı olun’ demiştim” diye konuştu.

Tamerlan ile evlenmek için İslam’a geçen ve Katherine Russell’ın (24) ailesi de "Onun neden olduğu dehşet yüzünden midemiz bulanıyor. Damadımızı hiç tanımadığımızı anladık" açıklamasını yaptı.