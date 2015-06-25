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Dünya

Boston bombacısı kurbanların ailelerinden özür diledi

'Düzenlediğim saldırı nedeniyle ölenlerden, acı çekenlerden özür dilerim. Allah'a ölenlere merhametini göstermesi için dua ediyorum'

25 Haziran 2015 01:39

ABD'de büyük jüri, 2013 yılında Boston Maratonu’na saldırı düzenleyen Cevher Tsarnaev hakkındaki ölüm cezasını resmileştirdi. Duruşmalar sırasında konuşmayan Tsarnaev suskunluğunu bozdu ve kurbanlardan ve ailelerinden özür diledi.

Tsarnev hakkında 15 Mayıs'taki duruşmada infaz kararı alınmıştı. Boston Bombacısı duruşmada şunları söyledi:

"Kayıplardan ve saldırıdan sonra hayatta kalanlardan özür dilemek isterim. Suçluyum. Düzenlediğim saldırı nedeniyle ölenlerden, acı çekenlerden özür dilerim. Allah'a ölenlere merhametini göstermesi için dua ediyorum. Allah'a bana, kardeşime ve aileme merhamet göstermesi için dua ediyorum."

Polisin müdahalesi sırasında öldürülen abisi Tamerlan Tsarnaev ile birlikte 2013 yılında Boston Maratonu’na düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin ölümüne, 260 kişinin yaralanmasına neden olan Cevher Tsarnaev, Nisan ayında çıkarıldığı mahkemede, 30 ayrı davanın hepsinde suçlu bulunmuştu.

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