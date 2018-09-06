BOSTANCI'DAKİ HELİKOPTER KAZASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



* İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bostancı\'da düşen helikoptere ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada, Bostancı\'da düşen helikoptere ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“06.09.2018 günü 17.00 sıralarında kuyruk numarası TC-HYU olan BELL 430 model bir helikopterin İstanbul ili Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı sahiline düştüğü yönünde ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, ilk belirlemelere göre Ünver Havacılık adlı şirkete ait olan helikopterin Kartal\'dan kalkıp Sefaköy\'e hareket ettiği, helikopter içinde şirketin sahibi Halil İbrahim Ünver ile pilot İsmet Özgür\'ün bulunduğu, kazadan yaralı kurtulan Halil İbrahim Ünver\'in Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, İsmet Özgür\'ün de Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı, Halil İbrahim Ünver\'in 19.00 sıralarında hayatını kaybettiği, kazanın hava şartlarından kaynaklandığı izlenimi uyandıran teyide muhtaç duyumlar alınmakta ise de maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaların titizlikle devam edildiği duyurulur.\"

