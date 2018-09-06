Bostancı açıklarında helikopter düştü-6

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)

BOSTANCI açıklarında bir helikopterin düştü. Helikopterdeki pilot İsmet Özgür ve OTOKAR yönetim kurulu üyesi Halil Ünver çevredekiler tarafından kurtarıldı. Helikopterin Halil İbrahim Ünver\'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi. Öztürk\'ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken Halil Ünver\'in ise bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. TC-HYU kuyruk tescilli helikopeterin Kartal\'dan Sefaköy\'e gidiyordu.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: \"İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır.\"

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