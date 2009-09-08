'Bosna'nın renklerinde formalar giyin.'uyarısı

Milli takımımız ile karşılaşacak olan Bosna Hersek'in teknik direktörü taraftarlarını Türk forması giymemesi konusunda uyarıyor.



Bosna'da birçok statta taraftarların Türk Milli Takımı hatta Boluspor'un bile formalarıyla yerlerini almasına tepki gösteren tecrübeli teknik adam, "Biz grupta Türkiye ile oynuyoruz. Lütfen sadece Bosna'nın renklerini gösteren formalar giyin. Ve bu kez Türkiye için değil ülkeniz için sevinmeye hazırlanın" dedi. Öte yandan Blazeviç, Fatih Terim'in çok iddialı konuşmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Fatih Terim dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Ne söyleyeceğini de çok iyi bilen bir insan. Elbette, kendi takımıyla ilgili olumlu konuşacak. Ama çarşambayla ilgili yorum yapmak zor."



16 ayda devrim



2008'de dağılan Bosna Hersek Milli Takımı, Blazeviç'in gelişiyle çehre değiştirdi. Kurt hocanın başarısının sırrı, topa sahip olan orta saha, iki yönlü kanat oyuncuları ve gol makinesi Dzeko

2008 Mayısı'nda teknik direktör Meho Kodro ayrılmış, takımdan birçok oyuncu da Kodro'ya destek için milli takımı bırakmış, federasyon birçok suçlamayla karşı karşıya kalmıştı. Ardından göreve 1998 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı dünya üçüncüsü yapan Ciro Blazeviç geldi. Şu anda Hırvatistan Milli Takımı'nın başında olan ve bir dönem Blazeviç'in öğrencisi olan Slaven Biliç onun için, "O tam bir motivasyon ustasıdır. Her gün kafasında herkesi ayaklandırmak için muhakkak bir olay üretir. Bunu uygular ve sizi tedirgin eder. Ardından da, 'Hadi çıkın bir gece kulübüne gidin' der" yorumunu yapıyor. Rakip takım güçlüyse zayıf, zayıfsa güçlü gibi göstererek de oyuncuları motive eden 73 yaşındaki teknik adamın başarısında en büyük pay Wolfsburg'un gol makinesi Edin Dzeko, takım arkadaşı oyun kurucu Zvjezdan Misimoviç ve Montpellier'de forma giyen savunmanın bel kemiği Emir Spahiç'in...



Rakip çıkmadan faul yap



Aslında Blazeviç'in oyun taktiği Yugoslav ekolünden çok da farklı değil. 3-5-2 sistemini uygulayan tecrübeli teknik adam, orta sahada kısa pas yapan ve teknik üstünlüğüyle daha fazla topa sahip olan bir Bosna Hersek takımı ortaya çıkardı. Topu kaptırdıklarında ise, daha rakip atağa başlamadan, Yugoslav faulü olarak bilinen taktik faulü yapıp oyunu durduruyorlar. Hücum anlamında da önce rakibin üstüne gelmesini bekliyor, ardından karşı sahada oluşan boşluklara hareketlenen iki kanat oyuncusunu, uzun toplarla buluşturup, rakip kaleleri elemelerde 7 kez sarsan Edin Dzeko ve 4 golü bulunan Muslimoviç'e gol pozisyonları yaratıyorlar.



Bizim maça 5-4-1



Ancak Blazeviç, Milli Takımımız ile oynanacak karşılaşmada 5-4-1 sistemiyle Tuncay ve Arda'yı durdurmayı planlıyor. İki kanada yerleştireceği Salihoviç ve Vladaviç, hem gelen atakları durduracak hem de ani ataklarda Misimoviç ve Dzeko'ya uzun toplar atmayı hedefleyecekler. İki ön libero Rahimiç ve Muratoviç ise hem orta sahada topun takımda kalmasını sağlayacak hem de hücuma destek olmaya çalışacak. Ancak Blazeviç'in bu iki ön liberoyla sahaya çıkmasındaki asıl amaç Emre'yi durdurmak. Bosnalı gazeteci arkadaşım Yasmin'in ifadesiyle, "Bosna aslında hep iyi oyunculara sahipti. Ama takım değildi. Şimdi ise Blazeviç ile birlikte bir takım ruhuna sahip ve başarının temel noktası da bu"... Bu düşünceye Blazeviç tarafından çok fazla oynatılmasa da Lyon forması giyen Pjaniç de katılıyor. Milli takımımız karşısında Bosna'nın tıkanması durumunda Blazeviç'in Pjaniç'i ilerleyen dakikalarda ve muhtemelen son 30 dakikada sahaya sürmesi bekleniyor.

