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Dünya

Bosnalı Sırpların eski lideri Karadziç'in ömür boyu hapsi isteniyor

Mahkeme, 5 yıl süren dava sonunda Karadziç'in 40 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi

24 Nisan 2018 14:22

Yusuf Özkan

Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi savcıları, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadziç'e verilen 40 yıl hapis cezasını az bularak, ömür boyu hapse mahkum edilmesini istedi.

Uluslararası mahkemenin savcıları, "Soykırım, savaş ve insanlığa karşı suç işlediği" gerekçesiyle 24 Mart 2016'da Karadziç hakkında verilen kararı temyiz etti.

Savcılık, Lahey'de Pazartesi günü yapılan temyiz duruşmasında, 10 ayrı konuda suçlu bulunan Sırp liderin ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

Karadziç'in avukatı Peter Robinson ise, yargılamanın adil olmadığını savunarak, Sırp liderin beraatini ve yargılama sürecimin sona erdirilmesi talebinde bulundu.

Robinson, yapılan adli hatalar nedeniyle, "masumiyet karinesinin ihlal edildiğini, kontrol edilemez bir dava ortaya konulduğunu bu nedenle de adil yargılamanın imkansız hale geldiğini" öne sürdü.

Savaş suçlarının görüldüğü Yugoslavya Mahkemesi kapılarını kapattı

Karadziç, iç savaş sonucu parçalanan Yugoslavya'da "etnik temizlik konusundaki rolü" nedeniyle uluslararası mahkemeye çıkmıştı.

Lahey'deki mahkeme, 5 yıl süren dava sonunda Karadziç'in 40 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Soykırım suçu

Sırp lider, Srebrenitsa'da 8 binden fazla Müslüman Boşnak erkeğin öldürülmesi nedeniyle, "Soykırım yapmaktan" suçlu bulundu.

Savcılara göre, bütün bu suçlamalar karşısında verilen 40 yıl hapis, yeterli değil. Savcılık, soykırım, savaş ve insanlığa karşı suç işlediği belirlenen Karadziç'in ömür boyu hapisle cezalandırılması gerektiğini savunuyor.

Nisan 1992'de Bosna - Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Karadziç, Sırbistan ile yakın bağları korumak için çabaladı.

Bu çabaların sonucu olarak da, iç savaşta Boşnaklara yönelik bir etnik temizlik başladı. Sırp topraklarında yaşayan Boşnak ve Hırvatlar bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Cinayet, sürgün, tecavüz ve rehin alma gibi çok sayıda suçla birlikte yürütülen etnik temizlik sonucu, onbinlerce insan hayatını kaybetti.

11 Temmuz 1995'de BM tarafından güvenli bölge ilan edilen ve Hollandalı askerlerin denetimine verilen Srebrenitsa kentinde 8 bine yakın Boşnak erkek, Sırp güçleri tarafından katledildi.

BM, Srebrenitsa'daki katliamı "soykırım" olarak niteledi.

Karadziç, "dünyanın en insancıl hapishanesi" olarak bilinen Lahey yakınlarındaki Scheveningen gözaltı merkezinde kalıyor.

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