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Dünya

Boşnak komutan savaş suçundan beraat etti

Naser Oriç, 1992-1995 yılları arasındaki Srebrenica’da Sırp sivillere karşı savaş suçu işlemekten yargılanıyordu

09 Ekim 2017 17:30

Bosnalı Müslüman komutan Naser Oriç, 1992-1995 yılları arasındaki Srebrenica’da Sırp sivillere karşı savaş suçu işlemekle yargılandığı davadan beraat etti.

Dönemin Sırp lideri Slobodan Miloşeviç kontrolündeki Sırp ordusunun 8 bini aşkın kişiyi öldürdüğü Srebrenica’da, Müslüman güçlerin komutanlarından Oriç, ‘savaş suçu’ suçlamasından beraat etti. Bosna’daki çoğu Müslüman tarafından ‘kahraman’, çoğu Sırp tarafındansa ‘savaş suçlusu’ olarak görülen Oriç, Srebrenica’daki çatışmalarda Sırp sivilleri öldürmekle suçlanıyordu.

 

Sırplardan protesto

 

Bosna savaş suçları mahkemesi hakimi Şaban Maksumiç, ‘Suçlanan Naser Oriç ve Sabahudin Muhiç’in Cenevre Sözleşmesinin hükümlerini ihlal etme suçundan beraat ettiğini’ açıkladı. Maksumiç’in beraat kararını açıklamasının ardından hayatını kaybeden Sırpların aileleri duruşma salonunu terk ederek mahkemeyi protesto etti.

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