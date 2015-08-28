Boşnak komutan Oriç mahkemeye çıkarılıyor



Bosna Hersek Savaş Suçları Özel Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 48 yaşındaki Naser Oriç, "Sırp halka yönelik savaş suçu işlemekle" suçlanıyor. İddiaya göre Oriç 1992 yılında, Bosna'nın doğusunda üç Sırp savaş esirini öldürdü.

Haziran ayında İsviçre'de yakalanan Oriç, ülkesi Bosna Hersek'e iade edilmişti. Sırbistan da Oriç'in iadesini talep ediyordu.

Srebrenitsa'da 8 bin Boşnak katledildi

1995 yılında Bosna Savaşı'nın sona ermesinden kısa bir süre önce Bosnalı Sırp milisler BM Güvenlik Bölgesi olan Srebrenitsa'ya girmiş ve çoğu erkek 8 bin Boşnak'ı katletmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa kıtasının gördüğü en büyük katliam olarak kabul edilen Srebrenitsa katliamı Lahey Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi tarafından da "soykırım" olarak kabul edilmişti.