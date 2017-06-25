Boşnak futbolcudan 'örnek' davranış

Süper Lig'de 2012-15 yılları arasında Gaziantepspor forması giyen Bosna-Hersekli Haris Medunjanin, futbol sahalarında ender görülen 'örnek' bir davranışa imza attı. ABD MLS Ligi'nde Philadelphia Union forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, rakibinin gördüğü kırmızı kartı iptal ettirdi.

Takımının, D.C. United ile oynadığı maçta Medunjanin, kendisine faul yaparak kırmızı kartla cezalandırılan Luciano Acosta'nın hareketinin kırmızı kart gerektirmediğini hakeme iletti. Bunun üzerine hakem, gösterdiği kırmızı kartı geri alarak Acosta’nın oyuna devam etmesine izin verdi.

Philadelphia Union forması giyen Boşnak futbolcu, bu hareketi ile büyük alkış aldı.