Bosna'dan Angelina Jolie'ye izin çıktı

T24- Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie'nin ilk yönetmenlik denemesi olan ve Bosna'daki savaş yıllarında (1992-1995) geçen bir aşk hikayesini konu alan filmi için Bosna Hersek Federasyon Kültür Bakanlığı'ndan çekim izni verildi.



Bosna Hersek genelinde faaliyet gösteren Tecavüze Uğramış Savaş Mağduru Kadınlar Derneği'nin müracaatı üzerine, halen çekimleri Macaristan'da devam eden filmin senaryosunun temin edilememesi ve bazı evrak eksikliği nedeniyle Bosna Hersek Federasyonu Kültür Bakanlığı Jolie'nin filminin Saraybosna ve Zenitsa kentlerindeki çekim iznini iptal etmişti. Eksik evrakın tamamlanması ve Bosna Hersek'te çekilecek film sahnelerinde Boşnak kadınlarına hakaret tespit edilmemesi üzerine, Bosna Hersek Federasyon Kültür Bakanı Gavrilo Grahovats, Jolie'nin filmine çekim izni verdi.



Jolie ile görüşmek istediler





Vişegrad kentinde, 1992 yılında liseye giden kızıyla birlikte tecavüze uğrayan ve bunun üzerine kurduğu dernekle 25 bine yakın tecavüz mağduru kadının ifadesini toplayarak Lahey'deki uluslararası savaş suçları mahkemesine sunan Bakira Haseçiç yaptığı açıklamada, filmin konusunun "tecavüzcüsüne aşık olan bir Boşnak kadının hikayesi" olduğuna dair duydukları çeşitli söylentilerin ardından, Bosna Hersek'teki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) aracılığıyla Angelina Jolie ile iki defa görüşme talebinde bulunduklarını, ama taleplerinin hala yerine getirilmediğini belirtti.



Mücadele sürecek





Jolie'nin böyle bir filmde önce savaş mağduru kadınları dinlemesi gerektiğini vurgulayan Haseçiç, "Bizim için sadece 'toplama kampında aşk' ifadesinin kullanılması yeterlidir, buna izin vermemek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Böyle bir şeyi kesinlikle kabul edemeyiz. Günlerdir savaş mağduru kadınlar bizi arıyor ve yaşadıklarımızın asla böyle bir filmle yansıtılamayacağını söylüyorlar" dedi.



"Toplama kampında aşk olamaz"





Kendilerine filmin senaryosunun içeriğinin hala verilmediğini ve filmle ilgili gelen duyumların, bu süreçte yaşananların, savaş mağduru kadınların ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini, acılarını artırdığını söyleyen Haseçiç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Toplama kampında aşk olamaz. Böyle bir olay, büyük bir yalan ve gerçeğimizin, tarihimizin, yaşadığımız katliamın, soykırımın saptırılması olur. Toplama kampında aşkı-sevgiyi, ancak çocuğunuz için hissedersiniz. Onu kurtarmak için her şeyinizi verirsiniz. Böyle bir hikayeyle tekrar savaş kurbanlarına hakaret ediliyor. Bu hepimizin, Müslümanların küçük düşürülmesi olur. Her şeyin arkasında dururuz, ama bir kurbanın tecavüzcüsüne aşık olabileceğini kesinlikle kabul edemeyiz."



Ayrıca Haseçiç, savaş mağduru bir kadının kendilerini bugün aradığını ve ağlayarak, "Lütfen Jolie'ye sorun; boynuna bıçak dayatılarak tecavüze uğramak aşk mı oluyor" diye konuştuğunu sözlerine ekledi.



Bosna basını filmi tartışıyor





Bu arada Bosna Hersek'te yayın yapan gazete ve televizyonlar da filmin çekimlerinin Bosna Hersek'te bu haliyle yapılıp yapılmamasını tartışıyor. Filmin senaryosunda ise çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Bazı haberlerde, filmde, toplama kampında bulunan bir Boşnak kızın kampın sorumlusunun, Çetnik komutanın oğluna aşık olduğu ve babanın bu aşka karşı çıktığı ileri sürülüyor.



Bosna Hersek'in önemli gazetelerinden Denvni Avaz, filmde Boşnak kızının Sırp ordusuna mensup tecavüzcüsüne aşık olduğunu iddia etti. Gazetenin haberinde, filmin senaryosu şu şekilde anlatıldı:



"Boşnak kızın aşık olduğu tecavüzcü Sırp askeri, kızı diğer esirlerden uzakta güvenli bir yere götürür ve ona her gün yemek getirir. Genç kız, yalnızlığında Sırp gencini düşünür ve aralarındaki aşk büyür. Ancak hikayenin gidişatı burada değişir. Büyük bir bombalama öncesi ikisi bir kiliseye sığınır. Çok sayıda Sırp askeri bu bombalama sırasında ölmüştür. Sırp genci, kızın Bosnalı askerlere yeri hakkında bilgi verdiğini düşünerek onu öldürür. Daha sonra BM askerlerine teslim olur ve savaş suçlusu olduğunu kabul eder."



Öte yandan Angelina Jolie, filmin senaryosunun detaylarıyla ilgili olarak şu ana kadar henüz açıklama yapmadı.



Mülteci kamplarını ziyaret etti





BMMYK'nin iyi niyet elçisi olan Jolie, beraber yaşadığı aktör Brad Pitt'le birlikte 5 Nisan'da Bosna Hersek'e gelerek, Bosnalı yönetmen Aida Begiç'in savaş yıllarında kaybolan eşlerini bekleyen kadınların hikayesini anlattığı "Kar" filminin çekimlerinin de yapıldığı Gorajde ve Vişegrad kentlerindeki mülteci kamplarını ziyaret etmişti. Daha sonra bu ziyaretin, Jolie'nin, Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta toplama kampına düşen Boşnak kızıyla onu kurtarmaya çalışan bir Sırp genci arasında geçen aşk öyküsünün anlatıldığı filmin hazırlıkları kapsamında olduğu açıklanmıştı.



Film çekimleriyle ilgili olarak daha önce Sırbistan'daki özel televizyon kanalı Pink TV'nin sahibi Jelyko Mitroviç'le anlaşan Jolie, Mitroviç'in projeden vazgeçmesine rağmen film çalışmasına ara vermemişti. Budapeşte'deki bir film stüdyosunda 29 Eylül'de çekimlerine başlanan ve Jolie'nin ilk yönetmenlik denemesi olan, yaklaşık 12,5 milyon Euro'ya mal olacak filmde, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'dan çok sayıda ünlü oyuncu rol alıyor.



'İzlemeden karar vermeyin'





Macaristan'daki çekimlerin ardından kasım ayında Saraybosna ve Zenitsa kentlerinde devam edilmesi planlanan filmin Bosna Hersek'teki çekimlerinin izni, Bakira Haseçiç'in şikayeti üzerine Federasyon Başbakan Yardımcısı ve Federasyon Kültür Bakanı Gavrilo Grahovats tarafından geçen hafta iptal edilmişti.



Bunun üzerine Jolie, BMMYK aracılığıyla yaptığı açıklamada, kendisinin Bakira Haseçiç'le görüşmek istediğini söylemiş ve insanların filmini izlemeden karar vermemesini istemişti.



