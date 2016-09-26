Bosna'daki tartışmalı referandumdan 'kabul' çıktı

Bosna Hersek'teki iki entiteden bir olan Sırp Cumhuriyeti'nde, yüksek mahkemenin aksi yöndeki kararına karşın, 9 Ocak'ın Sırp Cumhuriyeti Günü olarak kutlanmaya devam edilmesi önerisi için referandumda ezici bir kabul oyu çıktı.

Bosna Anayasa Mahkemesi, Boşnak siyasetçilerin "bağımsızlık referandumu provası" olarak gördüğü referandumu yasa dışı ilan etmişti.

Oyların yüzde 70'ten fazlasının sayıldığı halk oylamasında, yüzde 99,8'lik bir oranda kabul oyu çıktığı belirtildi.

Bosnalı Sırplar, 9 Ocak 1992'de kendi cumhuriyetlerini ilan etmişti. Bu karardan sonra başlayan ve üç yıl süren savaşta 100 bine yakın insan hayatını kaybetmişti.

Bosna Hersek, Sırplarla, Boşnak-Hırvat federasyonu arasında ikiye bölünmüş durumda.

Sırplar 9 Ocak'ı Sırp Cumhuriyeti olarak kutluyordu.

Ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, geçen Kasım'da aldığı bir kararla, bu tarihin Anayasa'ya aykırı olduğuna, Boşnaklar ve Hırvatlara ayrımcılık yapıldığına hükmetmişti.

Bunun üzerine Sırplar referanduma gitme kararı aldı. Anayasa Mahkemesi, referandumu yasa dışı ilan etti.

9 Ocak Bosna Sırp devletinin ilanının yıldönümü olmasının yanı sıra, Ortodoks Hristiyanların dini bayramlarından biri.

Bosna Hersek'in Uluslararası Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko BBC'ye yaptığı açıklamada oylamanın "yasadışı ve anayasaya aykırı" olduğunu söyledi.

Inzko, "Anayasa Mahkemesi'nin kararları nihai ve bağlayıcıdır ve mahkeme çok açık bir şekilde referandumu yasadışı ilan etti" dedi.

Bosna Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik referandumun tarihe "Sırpların kendi kaderlerini tayin hakkı günü" olarak geçeceğini belirtti.

Dodik "Sırp Cumhuriyeti'nden ve oylarını kullanan herkesten gurur duyuyorum" dedi.

Komşu ülke Sırbistan'da bulunan BBC muhabiri Guy Delauney, Dodik'in 9 Ocak'ta ısrar ederek kışkırtıcı davrandığını söylüyor.