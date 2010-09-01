-BOSNA'DA ''TÜRK GÜNÜ'' SARAYBOSNA (A.A) - 01.09.2010 - Bosna Hersek'in Kakany kentinde 30 Ağustos tarihi, bundan böyle ''Türk Günü'' olarak kutlanacak. Başkent Saraybosna'ya 45 kilometre uzaklıkta, çoğunluğu Boşnak 50 bin nüfusun yaşadığı Kakany kenti belediye meclisi, 30 Ağustos tarihini ilde ''Türk Günü'' olarak kutlamak için karar aldı. Karar doğrultusunda Kakany kentinde düzenlenen törende ayrıca, Bosna Hersek'te Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nca inşa edilen saat kulesinin açılışı yapıldı. Törene, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Vefahan Ocak, Türk Temsil Heyeti Başkan Kurmay Albay İbrahim Şahinol, Zenica-Doboy Kantonu Ulaştırma Bakanı Nermin Mandra ve Kakany Belediye Başkanı Mensur Yaşarspahiç ile yağışlı havaya rağmen çok sayıda kişi katıldı. Büyükelçi Vefahan Ocak, törende yaptığı konuşmada Bosna Hersek'in geleceğinin parlak olacağına inandığını ifade ederek, ''Bu ülkenin geleceği parlak olacaktır ve bunu bir arzu değil profesyonel görüş olarak söylüyorum. Sizin ülkenize Türk halkı olarak hizmet edebildiğimiz için büyük mutluluk duyuyorum'' dedi. Kakany Belediye Başkanı Mensur Yaşarspahiç de törendeki konuşmasında Türkiye'ye, Bosna Hersek'e ve Kakany kentine yönelik yaptığı çalışmalar için teşekkür ederek, ''Bu saat kulesi aslında gerçek bir dostluğun sembolüdür'' diye konuştu. Türk Temsil Heyeti Başkanı İbrahim Şahinol da Kakany'de inşaa edilen saat kulesinin aslında Bosna Hersek'in bütünlüğünü ve istikrarını temsil ettiğini vurguladı. 17 metre yüksekliğindeki saat kulesinin açılış töreninde, kulenin mimarı Tiyana Tufek Memişeviç AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulenin tasarımında iki ülke kültürünün yakınlığının gösterilmek istendiğine dikkat çekerek, ''Saat kuleleri Osmanlı'nın mirasıdır ve inşaa edilen bu kulenin tasarımında Türk sembolleri kullanıldı'' dedi.