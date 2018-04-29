Bosna Savaşı: 'Yaşam ve ölümün metresine' savaş suçlarından 14 yıl hapis cezası

Bosna Hersek'de bir mahkeme, işlediği savaş suçları nedeniyle 'yaşam ve ölümün metresi' olarak tanınan Azra Basic adlı kadını 14 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Çarşamba günü mahkeme, Azra Basic'in 1992 yılında Derventa şehri ve yakınlarındaki Sırp sivillere yönelik işkence dahil çeşitli savaş suçları işlediğine hükmetti.

Basic, Bosna'daki savaş suçlarından sorumlu tutulan kadınlar arasında en ağır ceza alanı oldu.

Bosnalı Hırvat güçlerin gözaltına aldığı Sırplara işkence etmekle suçlanan kadının bazı mahkumların alnına haç işaretini kazıdığı, bazılarına zorla benzin içirip ardından yüzlerini ve ellerini yaktığı, diğer mahkumları ise çırılçıplak soyup camların üzerinde sürünmeye zorladığı öne sürüldü.

Bosna'daki mahkemenin hakimi, Azra Basic'in işlediği en ağır savaş suçunun boynundan bıçakladığı bir mahkumu öldürmesi olduğunu söyledi.

En az 100 bin kişinin hayatını kaybettiği 1992-1995 Bosna Savaşı'nın ardından Azra Basic ABD'ye kaçmıştı.

Basic yaklaşık 20 yıl kimliğini değiştirerek ABD'de yaşamış, 2011'de ise tutuklanmıştı.

Arkadaşları onun "kocaman yürekli" ve "çok iyi" bir kadın olarak nitelendiriyordu.

Eski Bosna Cumhurbaşkanı Bilyana Plavsiç, eski Yugoslavya'nın en çok tanınan kadın suçlusu.

2003 yılında Lahey'deki Birleşmiş Milletler (BM) Savaş Suçları Mahkemesi, suçunu itiraf eden 87 yaşındaki Plavsiç'i 11 yıl hapse mahkum etmişti.