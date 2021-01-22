Bosna Savaşı'nın eski komutanına 'savaş suçundan' 10 yıl hapis cezası

Bosna Savaşı sırasında Sırp esirlerin işkence görüp katledilmesini engellemediği iddiasıyla yargılanan Bosnalı komutan, savaş suçundan 10 yıl hapse mahkum edildi.

Saraybosna'da görülen ve beş yıldır süren davada mahkeme, Bosna Ordusu 3'üncü Kolordu Komutanı Sakib Mahmuljin'i, kendi emri altındaki Mücahit Taburu'nun Sırp esirlere işkence etmesine ve öldürmesine göz yummaktan suçlu buldu.

Euronews'in haberine göre; Bosna Savaşı sırasında, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan gelen ve "mücahit" olarak adlandırılan gönüllüler Boşnakların safında savaşmıştı. Mahkeme, bu savaşçıların 1993 yılının Temmuz ve Ekim ayları arasında en az 55 Sırp esiri öldürdüğüne, bu süre boyunca bazılarına işkence ettiğine hükmetti.

68 yaşındaki Mahmuljin'in bu suçları engellemek için bir girişimde bulunmadığına karar veren mahkeme, kurbanlar arasında Sırp sivillerin olduğunu da kaydetti.

Mahmuljin, hakkındaki iddiaları reddederken, avukatları da Mücahit Taburu'nun ya da diğer yabancı savaşçıların komutasının müvekkillerinde olmadığını savundu. Eski komutanın kararı temyize taşıma hakkı bulunuyor.