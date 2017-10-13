Bosna-Sancak Kültür Günleri başlıyor:Alija Izetbegoviç’te anılacak

İSTANBUL,(DHA) Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı’nın düzenlediği 2’inci Bosna-Sancak Kültür Günleri yarın başlıyor. İstanbul’da, 29 Ekim’e kadar sürecek etkinliklerle Bosna kültürü, sineması, müziği, edebiyatı ve fotoğraf sanatı ile temsil edilecek.

Bosna kültür, dil, sanat ve folklorik değerlerini korumak, yaşatmak, Türkiye ile başta Bosna Hersek ve Sancak olmak üzere diğer Balkan halkları arasındaki dostluk, sevgi ve işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı tarafından organize edilen etkinliklerde Bosna kültürü, sineması, müziği, edebiyatı ve fotoğraf sanatıyla temsil edilecek.

DOLU PROGRAM

Pera Müzesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan “Bosna Ezgileri” başlıklı film programı, farklı müzik türleri ve müzikle kurulan ilişkiler üzerinden Bosna’ya bakan 6 filme ev sahipliği yapıyor. Program kapsamında, hip-hop, rock gibi müzik türlerinin yanı sıra Balkan Blues’u olarak da adlandırılan Sevdalinka müziği ve “Üsküdar’a gider iken” şarkısı hakkında çekilen bir film de gösterilecek. İstanbul’da bir restoranda duyduğu şarkının peşine düşen Adela Peeva’nın Balkanlara yolculuğu, gittiği her ülkede gururla sahiplenilen bu melodinin üzüntü, neşe ve sürprizlerle dolu hikayesini anlatıyor. Bu yıl Saraybosna Film Festivali’ne de davet alan Sali Salija’nın “Sevdalinka” isimli filmi ise müziğin icracılarıyla tanıştırıyor. Festivallerden ödüllerle dönen Gianluca Loffredo’nun “No Smoking in Sarajevo” filmi Ex-Yugoslav - Bosnalı grup “Zabranjeno pusenje” yani “Sigara içmek yasak” isimli efsanevi rock grubunun, az bilinen arşiv görüntülerini içeriyor. “Sevdah” filmi ise ortak arkadaşları Farah’ın ölümüyle yan yana gelen müzisyen Damir ve yönetmen Marina’nın anılar ve keşiflerle dolu müzikal yolcuğuna konuk ediyor. Filmin başrol oyuncusu müzisyen Damir İmamovic, 20 Ekim Cuma günü, Pera Müzesi’nde gerçekleşecek olan bir dinletiyle sevenleriyle buluşurken, 21 Ekim’de, “Sevdah” filminin gösterimi ardından, Balkan Müziği araştırmacısı, ünlü müzisyen Muammer Ketencoğlu ile söyleşecek.

Kültür Haftası kapsamında yer alacak etkinliklerden biri de Bosna ve Hersek’i yedi yıl boyunca boydan boya dolaşarak olağanüstü fotoğraflar çeken ve ‘Sevginin Gözleriyle:Bosna-Hersek’ isimli fotomonografiye imza atan Samir Sinanovic’in sergisi ve kitap tanıtımı olacak. Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi’nde gerçekleşecek olan sergide, sanatçının foto-monografisinde yer alan eserlerden bir seçki, 14-29 Ekim tarihleri arasında İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Programın edebiyat ayağına bu yıl, Balkanların en önemli şair, yazar ve senaristlerinden biri olan Abdullah Sidran konuk olacak. Sidran, 24 Ekim Salı günü, Türkiye Yazarlar Vakfı’nda düzenlenecek söyleşiye konuk olarak okuyucularıyla buluşacak. Sevdalinkaların en güçlü yorumcularından biri olan Amira Medunjanin, 28 Ekim Cumartesi günü 20.00’de, CRR Konser salonuna konuk oluyor.

İZETBEGOVİC ANILACAK

Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin ilk devlet başkanı Alija Izetbegoviç’in ölüm yıldönümü nedeniyle bir konferans da programda yer alıyor. 15 Ekim Pazar günü Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi’nde düzenlenen konferansın konuşmacısı Alija İzetbegoviç’in oğlu eski Bosna Hersek Devlet Başkanı ve halen Bosna Hersek Cumhuriyeti Başkanlık Konseyi Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç olacak.