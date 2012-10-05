Bosna Müzesi parasızlıktan kapandı!

İki dünya savaşı yaşayan ve 1990'larda Saraybosma kuşatmasına tanık olan Ulusal Bosna Müzesi kaynak yetersizliği ve siyasi bölünmeler yüzünden kapanmak zorunda kaldı.

Müze, Bosna-Hersek'in Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası olduğu 1888 yılına kurulmuştu.

Kaynak yetersizliği yüzünden müze personeline yaklaşık bir yıldır maaş verilemiyor. Müze çalışanları ve yüzlerce öğrenci, kurumun kapatılmasını kınamak üzere dün protesto gösterileri düzenledi.

Bosna'da savaşın sona erdiği 1995'den bu yana, ülkede bölünmüş haldeki etnik gruplar kültürel kurumlar mali kaynakları konusunda anlaşamıyor.

Müzede sergilenen eserler arasında, Engizisyon sırasında İspanya'dan atılan bir Yahudi aile tarafından Bosna'ya getirilmiş olan ve 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler kuvvetlerinin eline geçmekten kurtarılan çok değerli Saraybosna Haggadah'sı adlı resimli el yazması bulunuyor.

Yıllardan beri Bosna'nın ulusal kültürel mirasının koruyucusu kabul edilen müze ve diğer 6 kültürel kuruluş, hükümetin değişik kurumlarından alınan geçici yardımlarla ayakta kalmaya çalıştı.

Ulusal Bosna Müzesi Müdürü Adnan Busulaciç, "Bu denli karmaşık yapıya sahip bir kurum, geçici önlemlerle çalışamaz. Yetkililer çalışanların maaşlarını ve işletme giderlerini karşılamak zorunda." dedi ve müzenin gündelik çalışma ve faaliyetlerini yürütebilmesi için ayda yaklaşık 60 bin euroya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bosna-Hırvat Federasyonu ve Bosna Sırp Cumhuriyeti olarak bölünmüş olan Bosna-Hersek'te, merkezi nitelikte bir kültür bakanlığı bulunmuyor. (BBC Türkçe)