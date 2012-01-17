-Bosna kahramanlarına yönelik soruşturma durduruldu SARAYBOSNA (A.A) - 17.01.2012 - Bosna-Hersek Savcılığı, ülkeyi savunan Bosna ordusunun eski Yugoslav birlikleriyle (JNA) çatıştığı ve ''Dobrovolyaçka olayı'' olarak bilinen olaydan sorumlu tutulan eski devlet yetkililerine yönelik yürütülen soruşturmayı durdurdu. Bosna-Hersek Savcılığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, JNA birliklerinden 7 askerin hayatını kaybettiği, 14 askerin yaralandığı ve 200 askerin esir alındığı, ''Dobrovolyaçka olayından'' sorumlu tutulan eski Boşnak liderler Eyüp Ganiç, Hasan Efendiç, Zaim Backoviç, Bosna Hersek Ordusu'nun eski generali Yovan Divyak, eski polis şefi Yusuf Puşina, Saraybosna'nın savunmasını organize eden ilk birimler arasında yer alan Yeşil Bereliler'in eski komutanı Emin Şvrakiç, eski polis yetkilisi Dragan Vikiç, Fikret Muslimoviç, Cevad Topiç, Yovica Beroviç, Reşad Yusupoviç, Yusuf Kecman, Damir Dolan ve İbrahim Hociç'e karşı yürütülen soruşturmanın durdurulmasına karar verildi. Savcılığın bu kararı, 352 tanık ifadesi ile görüntü, belge ve ses kayıtlarını içeren 412 kanıtı kapsayan araştırmanın sonucunda verdiğine işaret edilen açıklamada, bu kişiler dışında, ''esir alınan askerlere kötü muamele yapmakla suçlananlara yönelik'' yürütülen soruşturmanın ise devam edeceği açıklanmıştı. -Eski Bosnalı liderler yurt dışında gözaltına alınmıştı- Bosna'daki savaş zamanında Devlet Başkan Yardımcısı olan Eyüp Ganiç, üniversitede ders vermek için gittiği Londra'da, ''Bosna-Hersek Bağımsızlık Günü'' olan 1 Mart 2010 tarihinde, Sırbistan'ın talebi üzerine ''Dobrovolyaçka olayı''ndaki rolü nedeniyle gözaltına alınmıştı. 5 ay süren hukuki mücadelenin ardından Sırbistan'a iadesi reddedilen Ganiç, 28 Temmuz'da ülkesine dönmüştü. Bosna Hersek Ordusu'nun Sırp asıllı eski generali Yovan Divyak da 3 Mart 2011 tarihinde Sırbistan'ın talebi üzerine Viyana'da gözaltına alınmış, 29 Temmuz'da ülkesine geri dönmüştü. Kefaletle serbest bırakılan Divyak, kendisini Saraybosna'da törenle karşılayan Saraybosnalılara yönelik yaptığı konuşmada, Dobrovolyaçka olayıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: ''2 Mayıs 1992'de Bosna-Hersek'in bölgesel savunması, Avrupa'nın 4'üncü gücü olan eski Yugoslav ordusunu durdurdu. 3 Mayıs 1992'de ise Dobrovolyaçka olayı yaşandı. Bunun için birileri soruşturma altına alınacaksa alınsın. Eğer ben soruşturma altına alınacaksam buradayım, ama bir meşruluğu olan kurumların önünde sorgulanayım. Bu olay çoktan bitirilmeliydi, ama birileri bitirmek istemedi.'' -Dobrovolyaçka olayı- Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 2 Mayıs 1992 tarihinde kuşatılması ve merhum Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç'in havaalanında gözaltına alınması üzerine, Bosna ordusu Dobrovolyaçka Caddesi'nden geçen eski Yugoslav ordusu (JNA) birlikleriyle 3 Mayıs'ta çatışmaya girdi. Çatışma sonucu eski Yugoslavya askerlerinden 7'si öldürüldü, 200'e yakını ise rehin alındı. Rehin alınan askerler, merhum Aliya İzzetbegoviç'in özgürlüğüne karşı serbest bırakıldı. Sırbistan, ''Dobrovolyaçka olayı''nda savaş suçu işlendiğini iddia ediyor, ancak Bosnalı yetkililer bu iddiaları şiddetle reddediyor.