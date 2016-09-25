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Dünya
Deutsche Welle

Bosna-Hersek’te tartışmalı referandum

Sırplar, 9 Ocak’ın Sırp Cumhuriyeti Günü olarak kutlanmasına devam edilmesi önerisi için referanduma gitti. Bosna Anayasa Mahkemesi, referandumu yasadışı ilan etmişti.

25 Eylül 2016 20:18

Bosnalı Sırplar, tartışmalı ulusal tatil konusunda referanduma gitti.

Sırplar, 9 Ocak'ı Sırp Cumhuriyeti Günü olarak kutlamaya devam etmek istiyor.

Ülkede, etnik tansiyonu artıracak bu sürecin iptal edilmesi için Batılı ülkelerin uyarıları ve Bosna Anayasa Mahkemesi'nin referandumu yasadışı ilan etmesine aldırmadan referanduma gidildi.

Pazar günkü referandum 100 bin kişinin hayatını kaybettiği etnik savaşı tetikleyen 1992 tarihli Yugoslavya'dan ayrılma sonucunun çıktığı referandum sonrası ilk.

Referanduma katılımın ise yüzde 30'un altında kaldığı bildirildi. Nihai sonucun 48 saat içinde açıklanması bekleniyor.

Bosna Anayasa Mahkemesi, 9 Ocak'taki resmi tatili Sırp Ortodoks tatiline denk geldiği ve dolayısıyla Sırp Cumhuriyeti'nde yaşayan Müslüman Boşnaklar ve Katolik Hırvatlara karşı ayrımcılık içerdiği gerekçesiyle yasadışı ilan etmişti. Mahkeme, referandumu da yasadışı ilan etmişti.

9 Ocak, Bosnalı Sırpların 1992 yılında bağımsızlık ilan ettiği tarih ve bu tarihten sonra Avrupa İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en kanlı çatışmalara sahne olmuştu.

Sırplar bu günü, Sırp bayrakları asıp kamu kurumlarında Ortodoks törenleri düzenleyerek kutluyor. Sırp olmayanlar ise bu şekilde kendilerinin dışlanmasının amaçlandığını savunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuters, BS/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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