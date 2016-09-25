Bosna Hersek'te tartışmalı referandum

Bosna Hersek'teki iki entiteden bir olan Sırp Cumhuriyeti'nde, 9 Ocak'ın Sırp Cumhuriyeti Günü olarak kutlanmaya devam edilmesi önerisi için referandum yapılıyor.

Bosna Anayasa Mahkemesi, Boşnak siyasetçilerin "bağımsızlık referandumu provası" olarak gördüğü referandumu yasa dışı ilan etmişti.

Bosnalı Sırplar, 9 Ocak 1992'de kendi cumhuriyetlerini ilan etmişti. Bu karardan sonra başlayan ve üç yıl süren savaşta 100 bine yakın insan hayatını kaybetmişti.

Bosna Hersek, Sırplarla, Boşnak-Hırvat federasyonu arasında ikiye bölünmüş durumda.

Sırplar 9 Ocak'ı Sırp Cumhuriyeti olarak kutluyordu. Ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, geçen Kasım'da aldığı bir kararla, bu tarihin Anayasa'ya aykırı olduğuna, Boşnaklar ve Hırvatlara ayrımcılık yapıldığına hükmetmişti.

Bunun üzerine Sırplar referanduma gitme kararı aldı. Anayasa Mahkemesi, referandumu yasa dışı ilan etti.

Referandumda 1.2 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

9 Ocak Bosna Sırp devletinin ilanının yıldönümü olmasının yanı sıra, Ortodoks Hristiyanların dini bayramlarından biri.

Bosna Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik "Cumhuriyetimiz referanduma gidiyor. Cumhuriyetimiz ve halkımız için büyük bir gün. Onurlu ve kendi kararlarını alabilen bir halk olduğumuzu göstermeliyiz" dedi.

Boşnak lider Bekir İzzetbegoviç ise, Dodik'i "ateşle oynamakla" suçladı.

Komşu ülke Sırbistan'da bulunan BBC muhabiri Guy Delauney, Dodik'in 9 Ocak'ta ısrar ederek kışkırtıcı davrandığını söylüyor.