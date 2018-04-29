Bosna Hersek'te öğrenciler 'etnik ayrıma' dayanan eğitim programına karşı ayakta

Bosna Hersek'de bir okulun öğrencileri, bir kentte bölgesel yönetimin etnik kökene dayalı eğitim programının kaldırılmasını sağladı. Öğrenciler şimdi başka okullarda da bu tür eğitimin kalkması için mücadele edeceklerini söylüyor.

Bosna Hersek'in ortasında yer alan Jajce kentinde öğrencilerin bir yıllık kampanyası sonucunda yerel yönetim, hafta sonu iki okulda etnik kökene dayalı eğitim planlarını kaldırdı.

Kampanyayı yürüten Jajce kentinin öğrencileri, Merkez Bosna Kantonu'nun başkenti Travnik'e vardıklarında kahramanlar gibi karşılandı.

Öğrenciler şimdi kantondaki diğer 57 okuldaki etnik temelli ayrıştırmayı bitirmek istiyorlar.

Boşnak, Sırp ve Hırvatlar için ayrı müfredatlara dayanan eğitim sistemi, 1990'larda Balkan savaşından sonra uygulamaya geçirilmişti.

Kampanya sorumlularından Hırvat öğrenci Nikolas Rimac, "Okulumuzu kurtardık. Şimdi Bosna Hersek'teki bütün okullardaki ayrıştırmayı ve bölünmeyi bitirmek için mücadele vakti geldi" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin bu uygulamanın ayrımcı olduğuna ilişkin kararına ve uluslararası kurumların itirazlarına rağmen, uygulama sürüyor.