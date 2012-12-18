Bosna-Hersek’te 'Muhteşem Yüzyıl' yarışması

Bosna-Hersek’te OBN kanalı ülkede izlenme rekorları kıran ”Muhteşem Yüzyıl” dizisinde "Kanuni Sultan Süleyman"ı canlandıran Halit Ergenç ile "Hürrem Sultan" rolünü oynayan Meryem Uzerli’ye en çok benzeyeni seçmek amacıyla yarışma düzenledi.

Boşnak, Sırp ve Hırvatlardan yaklaşık 300’ün üzerinde katılımcının olduğu yarışmada 12 kişi yarı finale kaldı.

Televizyon kanalınca oluşturulan jürinin oylaması sonucu, 310 aday arasında, 12 kişi yarı finale kaldı. Yarışmanın finalinin 19 Aralık Çarşamba Günü yapılacağı, birinci olan 2 kişiye ödül olarak yılbaşında İstanbul gezisi ve dizinin karakterini canlandıran Halit Ergenç ve Meryem Uzerli ile tanışma imkanı sunulacağı bildirildi.

Yarışmayı düzenleyen televizyon kanalı, yarı finale kalan 12 kişinin birbirleriyle tanışması ve bir araya gelmesi amacıyla televizyon binasında kokteyl düzenledi. Kokteyle katılan 12 yarışmacı, çevresindekiler tarafından dizide canlandırılan Sultan Süleyman’a ve Hürrem Sultan’a çok benzetildiklerini ve bu nedenle yarışmaya katıldıklarını söylediler.

Yarı finale kalan erkek yarışmacıların, Kanuni Sultan Süleyman karakterini canlandıran Halit Ergenç’e benzemek için sakal uzattığı, saç şeklini değiştirdiği ve makyaj kullandığı görüldü. Kadın adayların ise dizide canlandırılan Hürrem Sultan’a benzemek için saçlarını boyattıkları, dizide kullanılan takılar taktıkları görüldü.

OBN televizyonu magazin programı editörü Saşa Martiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dizinin sadece Bosna-Hersek’te veya OBN televizyonu izleyicilerinde büyük ilgi uyandırmadığına işaret ederek, "Hırvatistan’da yayın yapan RTL televizyondaki arkadaşlarımız da dizinin çok popüler olduğunu söylüyor.Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın Balkanlar’da orijinal ve farklı karakterler olduğu için büyük dikkat çektiğini anlatan Martiç, "Burada çok sayıda insan dizide canlandırılan Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman’a benzediğini iddia ediyor. Biz de bu ilgi üzerine böyle bir yarışma düzenledik. Yarışmanın en ilginç yanlarından biri de yarışmaya katılanlar zaman geçtikçe daha uzun sakallı çektirdikleri yeni fotoğraflarını bize göndermeye başladılar. Erkekler sakal uzatırken, kadın yarışmacılarımız ise saçlarını kızıl renge boyattı" şeklinde konuştu.