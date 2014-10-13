T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Bosna-Hersek'te milliyetçiler önde gidiyor

Ekonomik krizin damgasını vurduğu Bosna-Hersek'teki seçimlerde milliyet adaylar önde gidiyor.

13 Ekim 2014 14:47


Kayıtlı seçmen sayısının 3,3 milyonu bulduğu Bosna-Hersek'te dün halk parlamento ve Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Seçim Komisyonu, Müslümanların siyasi örgütlerinden Demokratik Eylem Partisi (SDA) lideri Bakir İzzetbegoviç'in Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'ne seçildiğini duyurdu. İzzetbegoviç, "Bosna'da lider güç biz olacağız" açıklamasını yaptı.

İzzetbegoviç, yüzde 77'si sayılan geçerli oyların yüzde 33,2'sini aldı. Medya patronu Fahrudin Radonçiç yüzde 26,7'de kaldı.

Sırplarda Zeljka Cijanoviç, Hırvatlarda ise Dragan Coviç önde gidiyor. Her iki isim de milliyetçi olarak tanınıyor.

Bosna-Hersek'i oluşturan iki özerk cumhuriyetten biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde iktidarın yanı sıra muhalefet de zaferini ilan etti. Sırp Cumhuriyeti'nde dün ayrıca başkanlık seçimi yapıldı.

Bosna-Hersek, 1992 – 1995 yılları arasında süren savaşın ardından Müslüman ve Hırvatların bulunduğu Bosna-Hersek Federasyonu ile Sırp Cumhuriyeti olmak üzere ikiye bölündü. Her iki cumhuriyetin üzerinde bir ortak parlamento ve Müslüman, Hırvat ve Sırp üyelerden oluşan Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi yer alıyor.

Milliyetçi söylemin gölgesinde yapılan seçim kampanyasına ekonomik kriz damgasını vurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

EkonomikBosna-HersekDevlet Başkanlığı KonseyiKomisyonu MüslümanlarınDemokratik Eylem PartisiBakirFahrudin RadonçiçZeljka Cijanoviç HırvatlardaDragan CoviçSırp CumhuriyetiCumhuriyetiMüslümanHırvatlarınBosna-Hersek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24