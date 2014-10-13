Bosna-Hersek'te milliyetçiler önde gidiyor



Kayıtlı seçmen sayısının 3,3 milyonu bulduğu Bosna-Hersek'te dün halk parlamento ve Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Seçim Komisyonu, Müslümanların siyasi örgütlerinden Demokratik Eylem Partisi (SDA) lideri Bakir İzzetbegoviç'in Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'ne seçildiğini duyurdu. İzzetbegoviç, "Bosna'da lider güç biz olacağız" açıklamasını yaptı.

İzzetbegoviç, yüzde 77'si sayılan geçerli oyların yüzde 33,2'sini aldı. Medya patronu Fahrudin Radonçiç yüzde 26,7'de kaldı.

Sırplarda Zeljka Cijanoviç, Hırvatlarda ise Dragan Coviç önde gidiyor. Her iki isim de milliyetçi olarak tanınıyor.

Bosna-Hersek'i oluşturan iki özerk cumhuriyetten biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde iktidarın yanı sıra muhalefet de zaferini ilan etti. Sırp Cumhuriyeti'nde dün ayrıca başkanlık seçimi yapıldı.

Bosna-Hersek, 1992 – 1995 yılları arasında süren savaşın ardından Müslüman ve Hırvatların bulunduğu Bosna-Hersek Federasyonu ile Sırp Cumhuriyeti olmak üzere ikiye bölündü. Her iki cumhuriyetin üzerinde bir ortak parlamento ve Müslüman, Hırvat ve Sırp üyelerden oluşan Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi yer alıyor.

Milliyetçi söylemin gölgesinde yapılan seçim kampanyasına ekonomik kriz damgasını vurmuştu.