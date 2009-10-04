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Spor

Bosna Hersek'te futbol terörü: 1 kişi öldü

04 Ekim 2009 23:41

Bosna Hersek'te iki futbol takımının taraftarları arasında çıkan kavgada 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Bosna televizyonu, kavganın, Saraybosna futbol takımının Boşnak taraftarları ile Siroki Briyeg takımının Bosnalı Hırvat taraftarları arasında çıktığını duyurdu.

Televizyonun görgü tanıklarına dayanarak verdiği haberde, silah sesleri duyulduğu ve bazı araçların ateşe verildiği belirtildi. Kavgada yaralananlar da olduğu kaydedildi.

Bir ulusal radyonun haberinde de ölen kişinin Saraybosna takımının taraftarı olduğu bildirildi.

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