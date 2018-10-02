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Spor

Bosna-Hersek'in aday kadrosu belli oldu

Kadroda Süper Lig'den 4 isim yer aldı İSTANBUL / DHA A Milli Futbol Takımımızın 11 Ekim Perşembe günü hazırlık maçında karşılaşacağı Bosna-Hersek'in Türkiye ve Kuzey İrlanda maçları aday kadrosu açıklandı

02 Ekim 2018 13:58

Kadroda Süper Lig\'den 4 isim yer aldı

İSTANBUL / DHA

A Milli Futbol Takımımızın 11 Ekim Perşembe günü hazırlık maçında karşılaşacağı Bosna-Hersek\'in Türkiye ve Kuzey İrlanda maçları aday kadrosu açıklandı.
Süper Lig\'de top koşturan BB Erzurumsporlu Ibrahim Sehic, Atiker Konyasporlu Deni Milosevic, Medipol Başakşehirli Riad Bajic ve Edin Visca da kadroda dahil edildi.
Bosna-Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Ibrahim Sehic, Asmir Begovic, Vedran Kjosevski
Defans: Darko Todorovic, Ognjen Vranjes, Toni Sunjic, Ermin Bicakcic, Ervin Zukanovic, Eldar Civic, Bojan Nastic
Orta Saha: Muhamed Besic, Gojko Cimirot, Miralem Pjanic, Elvis Saric, Rade Krunic, Goran Zakaric, Haris Duljevic, Edin Visca, Sanjin Prcic, Deni Milosevic
Forvet: Edin Dzeko, Kenan Kodro, Riad Bajic

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