Bosna Hersek'e AB'ye üyelik yolu açıldı



Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'in üyelik başvurusunu kabul etti ve AB Komisyonu'nu ülkenin AB kriterlerine uygunluk derecesini değerlendirmekle görevlendirdi. Saraybosna hükümeti uzun zaman alması beklenen Bosna Hersek'in tam üyeliğe geçiş sürecinin başarıyla tamamlanacağı ümidinde olduğunu duyurdu.

AB'den yapılan açıklamada, şubat ayında üyelik başvurusunda bulunan Bosna Hersek'in gerekli reformlar konusunda ilerleme kaydetmiş olması hasebiyle tam üyelik müzakerelerine başlanmasına karar verildiği belirtildi.

Bosna Hersek'in onaylanan üyeliğinin gerçekleşmesi için yerine getirilmesi gereken kriterler Brüksel tarafından belirlenecek. AB ülkeleri Saraybosna hükümetinden sosyoekonomik reformlarla hukukun üstünlüğünü ve kamu yönetiminin iyileştirilmesini konu alan reformları hızlandırmasını istedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2009 yılında aldığı ve Bosna Hersek'ten etnik azınlıklara kamu hizmetlerinde eşitlik sağlanmasının talep edildiği kararın ne ölçüde uygulandığı Komisyon tarafından denetlenecek.

Önemli kriterler yerine getirilmeyi bekliyor

Bosna Hersek bu kararı henüz yürürlüğe koymadı. Sadece Boşnak, Sırp ve Hırvatların yüksek düzeyli idari görevlere gelebildiği ülkedeki bu durumun AB üyeliği önündeki önemli bir engel olduğu belirtiliyor.

Dayton anlaşmasıyla üç etnik bölgeye ayrılan 3,5 milyon nüfuslu Bosna Hersek Boşnak ve Hırvatları temsil eden idari bölgeyle Sırp bölgesi ve üç başkanlı yönetimi temsil eden merkezi idari bölgeden oluşuyor. Bosna Hersek 2008 yılında üç yıl önce AB üyesi olan Hırvatistan ile arasındaki ihtilafa çözüm bularak üye adaylığı yolunda önemli bir adım atmıştı.

Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdiç üyelik başvurusunun kabul edilmesini ‘tarihi bir an' olarak niteledi. Zvizdiç atılan adımın Bosna Hersek ve özellikle de genç nesiller için çok güzel bir haber olduğunu söyledi.