Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi: Bosnalı Sırpların ordu tehdidi askıya alında; bölge yine de krize sürüklenebilir

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Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Sırp ayrılıkçıların kendi ordularını tekrar kurma tehditlerinin şimdilik ortadan kalktığını, ancak Avrupa ve Almanya'nın ciddi diplomatik temaslar kurmaması durumunda Bosna ve çevredeki ülkelerin krize sürükleneceğini ifade etti.

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Schmidt, bölgedeki liderlerin Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik'i Bosna ordusundaki Sırp askerleri çekip, tekrar bir Bosnalı Sırp gücü kurma fikrini askıya almaya ikna ettiğini söyledi.

The Guardian'a konuşan Schmidt, "Aralarında bölge ülke temsilcileri de bulunan birçok kişiyle görüştükten sonra kimsenin siyasi kriz veya askeri çatışma yaratabilecek bir yolu kabul etmeyeceğini gördü" dedi.

Ülkede 1992'deki savaşın çıktığı döneme kıyasla çok daha az ağır silah bulunduğunu ifade eden Schmidt, "Ben bir savaş tehlikesi görmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Çok fazla yetkisi olduğu gerekçesiyle eleştirilen Yüksek Temsilcilik makamı üzerinde de diplomatik baskı bulunuyor. Moskova, Schmidt'in göreve getirilmesine karşı çıkmıştı. Rusya ve Çin, Bosna gündemli bir BM Güvenlik Konseyi tasarısından Yüksek Temsilci'den söz edilen tüm cümlelerin silinmesini istemişti.