Bosna Hersek'te oynanan maç sonrası taraftarlar hakemin aracını ateşe verdi!

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Borna Hersek'te Velez Mostar ile Borac Banja arasında oynanan maç sırasında hakeme öfkelenen Veles Mostar taraftarı, maç sonunda hakemin bulunduğu araca saldırdı. Taraftarlar, içinde üç kişinin bulunduğu aracı ateşe verdi.

Mostar'da oynanan maç, son dakikalarına girdiğinde hakemin bazı kararlarına öfkelenerek sahaya giren Velez taraftarları tarafından durduruldu.

Maçın sonunda hakem Sabrija Topalovic ve iki asistanı, Saraybosna'ya gitmek üzere arabayla yola çıktı. Araçları, bir tünele girdikleri sırada başka bir araç tarafından durduruldu.

AFP'ye konuşan polis, araçtaki dört kişinin hakemin arabasına zarar verdiğini ve daha sonra içine yanan bir meşale attığını söyledi.

Hakemin arabasından bir kişinin yaralandığı ve hastaneye götürüldüğü belirtildi.