T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bosna-Hersek, Suriye'de çözümü 'güç kullanmak'ta buluyor

Bosna-Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi İzzetbegoviç, Suriye'deki şiddetin sadece güç kullanılarak durdurulabileceğini savundu

03 Eylül 2013 16:54

Bosna-Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç, Esad rejimine yönelik olası askeri müdahaleden yana olduğunu açıkladı. İzzetbegoviç, sivil halka yönelik kimyasal silah kullanılmasının insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu ifade etti.
İzzetbegoviç, konuşmasında, kimyasal saldırıdan ve diğer şiddet olaylarından Esad'ı sorumlu tuttu ve çağrısında 'Esad rejiminin uyguladığı şiddet' ifadesini kullandı.
Uluslar arası topluma, Suriye'de uygulanan şiddet ve yaşanan katlimlara karşı, sivil halkı koruma çağrısında bulunan İzzetbegoviç, askeri güç kullanarak müdahale edilmeden siyasi ve diplomatik bir çözümün mümkün olmadığını belirtti:
'Birleşmiş Milletler'in üyesi olarak, kolektif ve bireysel anlamda yükümlülük ve sorumluluğumuz, Suriye'deki sivil halkı korumak ve burada uluslar arası normları güvence altına almaktır. İşlenen suçları durdurmak ve suçluları cezalandırmak için hemen ve kararlı şekilde harekete geçmek ahlaki zorunluluktur. Suriye'deki şiddet, yalnızca güç ile durdurulabilir. Eğer Esad rejiminin uyguladığı şiddet durdurulmaz ve Suriye halkı koruma altına alınmazsa, Suriye'de yaşanan trajedi, insanlığın vicdanında karanlık bir nokta olarak kalacaktır. Sahadaki askeri denge sağlanmadan, siyasi ve diplomatik çözüm olmayacaktır.'

ETİKETLER

Bakir İzzetbegoviçbosnahersekbirleşmiş milletlersuriyeaskeri müdahaleesadkimyasal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24