Bosna-Hersek, Suriye'de çözümü 'güç kullanmak'ta buluyor

Bosna-Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç, Esad rejimine yönelik olası askeri müdahaleden yana olduğunu açıkladı. İzzetbegoviç, sivil halka yönelik kimyasal silah kullanılmasının insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu ifade etti.

İzzetbegoviç, konuşmasında, kimyasal saldırıdan ve diğer şiddet olaylarından Esad'ı sorumlu tuttu ve çağrısında 'Esad rejiminin uyguladığı şiddet' ifadesini kullandı.

Uluslar arası topluma, Suriye'de uygulanan şiddet ve yaşanan katlimlara karşı, sivil halkı koruma çağrısında bulunan İzzetbegoviç, askeri güç kullanarak müdahale edilmeden siyasi ve diplomatik bir çözümün mümkün olmadığını belirtti:

'Birleşmiş Milletler'in üyesi olarak, kolektif ve bireysel anlamda yükümlülük ve sorumluluğumuz, Suriye'deki sivil halkı korumak ve burada uluslar arası normları güvence altına almaktır. İşlenen suçları durdurmak ve suçluları cezalandırmak için hemen ve kararlı şekilde harekete geçmek ahlaki zorunluluktur. Suriye'deki şiddet, yalnızca güç ile durdurulabilir. Eğer Esad rejiminin uyguladığı şiddet durdurulmaz ve Suriye halkı koruma altına alınmazsa, Suriye'de yaşanan trajedi, insanlığın vicdanında karanlık bir nokta olarak kalacaktır. Sahadaki askeri denge sağlanmadan, siyasi ve diplomatik çözüm olmayacaktır.'