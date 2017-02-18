Bosna Hersek, Sırbistan'a karşı soykırım davasını yeniden açacak.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç'in himayesinde, ülkedeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katılımıyla başkent Saraybosna'da düzenlenen danışma toplantısında, Sırbistan'a karşı soykırım davasının revize edilmesi kararı alındı.

İzzetbegoviç, danışma toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Sırbistan'a karşı yeniden soykırım davası açılmasının krize neden olacağını ancak bu krizin "bazılarının tehdit olarak öne sürdüğü büyüklükte olmayacağını" söyledi.