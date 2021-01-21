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Dünya

Bosna Hersek'in iki kentinde yerel seçimler iptal edildi

21 Ocak 2021 16:13

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), 15 Kasım 2020'de düzenlenen yerel seçimlerde "usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle Srebrenitsa ve Doboj şehirlerindeki seçimleri iptal etti.

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