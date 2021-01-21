Bosna Hersek'in iki kentinde yerel seçimler iptal edildi

Yapılan itirazların ardından uzun süredir konuyu değerlendiren CIK yetkilileri, bugün başkent Saraybosna'daki oturumda Srebrenitsa ve Doboj ile ilgili karar aldı.

AA'nın aktardığına göre; CIK, bu şehirlerdeki seçim merkezlerinin büyük çoğunluğunda çok sayıda seçmenin geçersiz belgelerle oy kullandığının kanıtladığına hükmederken, seçimlerin iptali kararı oy çokluğu ile alındı.

CIK Üyesi Vanja Bjelica Prutina, Srebrenitsa'daki seçimlerin çok daha önce iptal edilmesi gerektiğini söylerken, iki şehirde de usulsüzlük yapıldığını savunduğu için büyük baskı altında kaldığını ifade etti.

Srebrenitsa'da Boşnakların ortak adayı olan Alija Tabakovic, yaptığı açıklamada, CIK'ın bekledikleri yönde bir karar aldığını belirterek "Yazdıklarımız, söylediklerimiz, şikayetlerimiz doğru çıktı. Srebrenitsa'da oylar çalındı ve seçim yasası ihlal edildi" dedi.