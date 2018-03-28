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Spor

Bosna-Hersek ile Senegal yenişemedi

İSTANBUL,(DHA) Bosna-Hersek ile Senegal, milli arada oynanan özel maçta 0-0 berabere kaldı

28 Mart 2018 02:44

İSTANBUL,(DHA)

Bosna-Hersek ile Senegal, milli arada oynanan özel maçta 0-0 berabere kaldı.
Fransa\'nın Le Havre kentinde bulunan Stade Océane\'da oynanan müsabakada iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 0-0\'lık eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmada Spor Toto Süper Lig\'de top koşturan Medipol Başakşehirli Edin Visca ve Riad Bajic, Demir Grup Sivassporlu Henri Saivet ve Bursasporlu Moussa Sow da forma giydi. Öte yandan eski Galatasaraylı Badou Ndiaye ve yine eskiden Türkiye\'de forma giymiş Haris Medunjanin ve Alfred Ndiaye gibi isimler de milli takımlarının formalarını terletti.

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