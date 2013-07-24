Bosingwa yabancı kontenjanına takıldı

Edinilen bilgilere göre Portekizli savunma oyuncusu Jose Bosingwa, görüşmelerin ilk aşamasında bordo mavili kulüpten haftalık 75 bin Euro talep etti, daha sonra ise yıllık 2 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenildi. Bu şartlarda transferin gerçekleşmeyeceğini belirten bordo mavili yöneticilerin resti karşısında geri adim atan Bosingwa, ardından İstanbul'dan ayrıldı. Yönetimin Bosingwa ile kesin anlaşmayı imzalamak için yabancı kontenjanını boşaltmayı planladığı belirtildi. Futbolcunun geçmişte yasadığı bazı sakatlıklar ve özel hayatı ise bordo - mavili camia tarafından tartışılıyor.

Malouda yetiştirilmeye çalışılacak

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Florent Malouda'nın da, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlanması durumunda bir sonraki maça yetiştirilmesi amaçlanıyor. Ancak yabancı kontenjanının doluluğu nedeniyle Maluoda'ya lisans çıkartılamadığı öğrenildi. Cuma gününe kadar mevcut 11 yabancıdan en az ikisinin sözleşmesini feshetmek isteyen yönetim böylelikle kontenjanda Malouda'ya yer açmayı hedefliyor. Yönetimin sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Sapara ile bekleneni veremeyen Marek Cech'in sözleşmelerini ilk etapta feshetmesi bekleniyor.

Akçay kadroyu çok bozmayacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yarın akşam 4-2'nin rövanşında saat 21.45'te deplasmanda karşılaşacağı Derry City takımını mağlup ederek, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. İlk maçta yenilen iki gol nedeniyle antrenmanlarda oyuncularını sert şekilde uyaran Akçay'ın, kadroda ciddi değişiklikler yapması beklenmiyor. Savunmaya Aykut Demir'i takviye etmeyi planladığı öğrenilen Akçay'ın oyuncularına, "İlk maçta basit hatalardan gol yedik. Tabi ki gol yiyebiliriz ama yediğimiz golün bile ağırlığı olmalı. Basit hatalar istemiyorum. Çıkıp ne kadar iyi oynayıp kazanabiliyorsak öyle kazanmalıyız" dediği öğrenildi.

Usta-Hacıosmanoğlu buluşması heyecan yarattı

Bu arada Trabzonspor'da olağanüstü genel kurulda başkanlık için yarışan İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta'nın bir araya gelmesi camiayı heyecanlandırdı. İstanbul'da yapılan görüşme sonrası her iki isminde gülerek poz vermesi ve bu fotoğrafları sosyal medyada, "Her şey Trabzonspor için" yazısıyla paylaşması, camiadaki bütünleşmeyi artırdı. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve eski başkan adaylarından Muharrem Usta'nın, başta Trabzonspor Basketbol takımının geleceği olmak üzere bir çok konuda fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Bu arada bordo mavili yönetim takımdan ayrı olarak bir dernek çatısı altında faaliyet gösteren Trabzonspor Basketbol takımını, şube olarak kulüp bünyesine alma kararı verdi.

TRABZONSPOR'UN DERRY CİTY MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE

Onur– Zeki Yavru, Aykut, Giray, Celustka, Volkan, Colman, Aykut, Olcan, Adrian, Henrique

SAKAT: Batuhan

CEZALI: Yok