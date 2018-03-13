Bosch'tan First Robotics Competition için öğrencilere destek

Deniz Kılınç / İstanbul,13 Mart (DHA) - Bosch, tasarladıkları robotlarla First Robotics Competition’da (FRC) yarışan liseli öğrencilere, robot teknolojisine olan ilgilerini arttırmak, onları bu alanda motive etmek ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla destek veriyor.

Amerika’da 26 yıldır düzenlenen liselerarası robotik yarışması FRC’nin Türkiye ayağında finalist lise öğrencileri, Ülker Arena\'da düzenlenen finallerde altı haftada tasarladıkları robotları sergilediler.

Kazanmanın veya galibiyetin değil dayanışma ve iş birliğinin ön plana çıktığı etkinlikte Bosch’un desteğini alan Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı Gültepe Robotics, Türkiye’de ilk defa resmi olarak yapılan FRC 2018 İstanbul Regional’da üretim teknikleri ve konsept açısından en güçlü robota verilen Quality Award ödülünün sahibi oldu.

Bosch’tan yeni nesil insan kaynağının yetişmesine destek

FRC 2018 İstanbul Regional yarışmasına katılan beş liseye maddi ve manevi destek veren Bosch, teknoloji alanındaki bilgi ve tecrübelerini eğitim dünyasına aktarıyor. Bosch Türkiye, İstanbul dışında, Avusturya ve Amerika’nın farklı şehirlerinde düzenlenen First Robotics Competition etkinliklerine de destek veriyor. Bosch Başkan Yardımcısı Gökhan Tunçdöken DHA’yla yapılan söyleşide, “Sanayi 4.0 uygulamalarına başladıktan sonra okullarda bu konularla ilgilenen ve çalışmalar yapan birçok genç olduğunu fark ettik. Eğitimler tabi ki vardı fakat özellikle Sanayi 4.0’ın da yaygınlaşmasıyla talepler artmaya başladı. Biz de üniversitelere gidelim ve öğrencilerle çeşitli Sanayi 4.0 projeleri gerçekleştirme kararı aldık.

“İlk etapta Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencilerle çalışmaya başladık fakat daha sonra bu işe daha erken yaşta ilgi duymaya başlayan gençlere de ulaşabilmek adına projelerimizi lise öğrencileriyle gerçekleştirmeye başladık.

“Biz bu düşünce aşamasındayken FRC hakkında Türkiye’deki farkındalık artmaya başladık ve paralel olarak da Yaşar Acar Fen Lisesi’nin yarışmalara katılmak için sponsor arayışında olduğunu öğrendik. Yaşar Acar Fen Lisesi’ndeki öğrencilerin çoktan robotlarını yaptıklarını gördükten sonra yarışmalara karılabilmeleri için sponsor olduk.

“Öğrencilere sponsor olmanın yanında aynı zamanda robotik, yazılım, kodlama nedir, bu konularda farkındalık yaratmak adına eğitimler verdik. Bu konuların düşünüldüğü kadar bilim kurguya dayanmadığını ve istedikleri takdirde öğrencilerin de bu oluşumlarda yer alabilecekleri algısını oluşturmak istedik.

“Bize sponsor talebiyle gelen öğrencilerde zaten farkındalık oluştuğunu öğrendik fakat bu konulara aşina olmayan öğrencilere de ulaşmak istedik. Türkiye genelinde öğrencileri teşvik edip bu sene İstanbul, Bursa, İzmit Antalya ve Eskişehir’deki öğrencilerle iletişime geçtik” dedi. (Fotoğraflı)