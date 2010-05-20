Bosch'tan 100. yıl yatırımı: 100 milyon euro

T24- Bosch Sanayi ve Ticaret Genel Müdürü ve Bosch Grubu Türkiye temsilcisi Hermann Butz, “2009'da özellikle otomotivdeki düşüş nedeniyle Bosch olarak 1945'ten bu yanaki en kötü yılımızı yaşadık. Türkiye ciromuz yüzde 16 azaldı ve 1.4 milyar Euro olarak gerçekleşti. 2010’da daha iyi bir tablo bekliyoruz. İlk dört aylık veriler olumlu gidişi destekliyor” açıklamasını yaptı.





Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü ve Bosch Grubu Türkiye temsilcisi Hermann Butz, şirketin 2009 yılı performansını ve grubun 2010 yılı hedeflerini değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında, “2010’da daha iyi bir tablo bekliyoruz. İlk dört aylık veriler olumlu gidişi destekliyor” dedi. Bosch Türkiye olarak 2010 yılında otomotiv, makine ve inşaat sektörlerinde büyüme hedefinde olduklarını vurgulayan Hermann Butz, “Bu yıl dünya ekonomisinin yüzde 2.9, Türkiye ekonomisinin ise yüzde 4 düzeyinde büyüyeceğini öngörüyoruz. Türkiye’deki büyümenin dünya ortalamasının daha üzerinde olması nedeniyle Bosch olarak Türkiye’de daha olumlu bir tablo bekliyoruz. Büyümenin motoru yine otomotiv olacak. Dünyada bu yıl 60-70 milyon adet otomobil üretileceği hesaplanıyor. Bu rakamın yaklaşık 38 milyonu Çin ve Hindistan’da üretilecek. Dolayısıyla Avrupa pazarı bizim ana pazarımız olmakla birlikte, Asya bölgesinde daha hızlı bir büyüme öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



2009’DA OTOMOTİVDEKİ DÜŞÜŞ BOSCH’U OLUMSUZ ETKİLEDİ



Küresel ekonomik krizin özellikle otomotiv sektöründe yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle Bosch’un Türkiye’deki cirosunun 2009 yılında yüzde 16 düşerek yaklaşık 1.4 milyar Euro olarak gerçekleştiğini açıklayan Hermann Butz, Bosch Grubu’nun ihracatının ise 784 milyon Euro düzeyinde olduğunu söyledi.



Bosch Grubu’nun Türkiye’de, yedi farklı şirket, 15 işkolu ve yedi üretim tesisi ile faaliyette bulunduğunu aktaran Butz, 2009 yılının 1945’ten beri Bosch’un küresel anlamda geçirdiği en zor yıl olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Küresel ekonomik kriz özellikle otomotiv teknolojileri ve sanayi teknolojileri işkollarımızı ciddi şekilde etkiledi ve bu durum ciromuzda düşüşe neden oldu. 2010’da, 2009 cirosunda meydana gelen düşüşün büyük bir bölümünü geri kazanmayı hedefliyoruz. Ancak 2010’un da kolay bir yıl olmasını beklemiyoruz. İhtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz. Ciromuzda ve ihracatımızda yüzde 15’lik bir artış bekliyoruz. Mevcut ciro seviyemiz planlarımıza oranla şimdiden daha iyi bir noktaya ulaştı. Bu sebeple istihdam planlarımızda revizyon yaparak, yeni iş imkanları sağlamayı hedefliyoruz. İlk dört ay hedeflerimize ulaşacağıma işaret ediyor.”



100 MİLYON EURO YATIRIM PLANLIYOR





Küresel pazarlardaki zorluklara rağmen, Türkiye’deki yatırımlar 2009 yılında da devam ettiğini ve toplam 84 milyon Euro’luk yatırım gerçekleştirildiğini ifade eden Butz, “2010 yılında 100 milyon Euro düzeyinde yeni yatırım hedefimiz var. Mevcut dizel sistemler ve ev aletleri üretim tesislerinin genişlemesinin yanı sıra Bosch, Bursa’da benzinli sistemler üretimine de başladı. Yaklaşık 180 çalışan istihdam edilerek, geçen yıl 900 binden en fazla benzin enjeksiyon valfi imal ettik. Bu yıl otomotiv sektöründe daha bir büyüme bekliyoruz” dedi.



2009 yılında krize rağmen, Türkiye’de şirketin yaklaşık tüm iyi eğitimli ve yetişmiş personelinin korunabildiğinin altını çizen Butz, cirodaki ciddi düşüşten kaynaklanan eksik kapasite kullanımını telafi etmek amacıyla esnek bir çalışma modelinin hayata geçirildiğini belirterek, “Haftada dört gün çalışma oldu. Bu sene bu süreyi yeniden altı güne çıkardık. Bu da ek istihdam demektir. Esnek çalışma uygulamasının ve alınan diğer önlemlerin sonucu olarak çalışan sayısı geçen yıla oranla neredeyse hiç değişmeden 8 bin 250 olarak kaldı. Bu yıl istihdamda artış bekliyoruz” diye konuştu.



Ar-Ge harcamalarının 2009’da planlandığı şekilde 13 milyon Euro olarak gerçekleştiğini belirten Butz, Bosch’un küresel Ar-Ge merkezlerinden biri olma stratejisinin bir parçası olarak, Bursa tesislerinde geçen yıl dizel ve benzinli sistemler için bir Ar-Ge Merkezi açıldığını hatırlattı. Butz, otomotiv teknolojilerinin yanı sıra, Bosch’un ev aletleri ve termo teknoloji iş alanları da Türkiye’de Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirdiğini ifade ederek, Türkiye’deki tüm tesislerde Ar-Ge ve mühendislik departmanlarında toplamda 182 geliştirme mühendisi istihdam edildiğini ve son beş yılda araştırma ve geliştirme çalışmalarına 60 milyon Euro’dan fazla kaynak ayrıldığını söyledi.



100 YILDIR TÜRKİYE’DE



2010 yılında Bosch Grubu Türkiye olarak 100’üncü yıllarını kutladıklarının altını çizen Hermann Butz, “1910 yılında bir satış temsilciliği ile faaliyetlerine başlayan şirket, bugün 8 bin 250 çalışanı ve 2005 yılından beri gerçekleştirdiği 800 milyon Euro’dan fazla toplam yatırımı ile Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcılardan biri. Bir asırdır bu ülkede bulunmaktan gurur duyuyoruz. Yatırımlar ve istihdam rakamları Bosch’un uzun vadeli stratejisinin ve Türkiye’nin Bosch dünyası için öneminin bir kanıtıdır” dedi. “Yaşam için teknoloji” sloganına uygun olarak Bosch, Türkiye’de yerli ve yabancı piyasalara pazarlanan yenilikçi, çevre-dostu teknolojiler ürünler geliştirmeye ve üretmeye devam ettiğini kaydeden Butz şu bilgileri verdi:



“Bugün itibariyle, tüm dünyada 30 milyondan fazla araç Türkiye’deki Bosch tesislerinde üretilen dizel teknolojiler ile donatılmış durumda. 1999 yılından bu yana, yaklaşık 56 milyon Common Rail dizel enjektörü Türkiye’de üretildi ve uluslararası müşterilere ihraç edildi. Bosch Service organizasyonu Türkiye’de her yıl yaklaşık 350 bin araca hizmet veriyor. 1992 yılından beri Manisa’daki termo teknik fabrikasında 30 milyon ısıtma cihazı üretildi ve son 10 yıl boyunca 10 milyondan fazla ev aleti satıldı.”