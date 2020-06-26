Bosch'un Türkiye cirosu yüzde 11 artışla 21.5 milyar TL’ye yükseldi; üçte ikisi ihracattan

Bosch, Türkiye’de 2019 yılında cirosunu yüzde 11 artışla 21,5 milyar TL’ye yükseltti. Bu gelirin yaklaşık 7,7 milyar TL’lik kısmı iç satışlardan sağlanırken, bir önceki yıla göre yüzde 7,9 oranında bir büyüme kaydedildi. Şirketin geçen yılki ihracat geliri yüzde 13 artışla 13,9 milyar TL olurken Bosch, bu rakamla Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 1,5’ini gerçekleştirmekte.

Bosch Türkiye, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle 2020 büyüme tahminlerini ise düşürdü. Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, “Mevcut durumdan ötürü Türkiye'de zorlu bir yıl beklemenin yanı sıra yerel pazara ve uzun vadeli potansiyeline inanmayı sürdürüyoruz. Şirketimiz, COVID-19 salgınının etkileri hissedilmeden önce 2020 yılının ilk çeyreğinde ciro anlamında çift haneli rakamlara ulaştı” dedi.

Bosch Türkiye’nin çalışan sayısı 16.700 kişi olurken, şirket geçen yıl 1,5 milyar TL’yi aşkın yatırım gerçekleştirdi. 2019 yılında Ar-Ge’ye toplam 215 milyon TL yatırım yapan şirketin, bu alanda çalışan sayısı ise 635 oldu.

Yatırımların odak noktasında ise şirketin üretim faaliyetleri yer alıyor. Bursa Fabrikası’nda önümüzdeki yıl faaliyete girmesi beklenen, benzinli motorlar için geliştirilen yeni nesil yüksek basınç pompalarının imal edileceği üretim hattı buna örnek... Steven Young bu yatırımın öneminin altını çizerek, “Bu ürünler yakıt tasarrufu sağlarken, CO2 emisyonları dâhil olmak üzere emisyonları da azaltıyor. Ayrıca üretimde, son model üretim makineleri ve Endüstri 4.0 çözümlerine sahip gelişmiş montaj hatları kullanılıyor” diye konuştu.

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasına destek

Bosch, koronavirüs salgını döneminde yerel üretim faaliyetlerinde yaşanan geçici kesinti sonrasında Türkiye’deki üretim faaliyetlerini kademeli olarak devreye alıyor. Üretime yeniden başlama hazırlıkları için müşteriler, tedarikçiler, resmi makamlar ve çalışan temsilcileriyle koordineli olarak çalışıyor.

Öte yandan Bosch, yeni geliştirilen hızlı Covid-19 testi ve Vivalytic analiz cihazı gibi girişimleriyle mümkün olan her yerde küresel salgını kontrol altına alma çabalarına katkıda bulunmak istiyor. Şirket, 2020'de bir milyondan fazla hızlı test üretmeyi ve bunu önümüzdeki yıl üç milyon adede çıkarmayı planlıyor. Bosch’un, sadece altı hafta gibi çok kısa bir süre içinde COVID-19 için geliştirdiği hızlı test, Türkiye’deki çalışanlar için de kullanılmaya başlanacak.