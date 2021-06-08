Bosch otomobil çipi için harekete geçti

Dünyanın en büyük otomotiv tedariklerinden Bosch, Almanya’da otomobiller için 1 milyar euro yatırımla çip üretim fabrikası kurdu. Teknoloji Grubu Bosch, Avrupa otomotiv endüstrisini olumsuz etkileyen otomobil belleği (çip) krizi sürecinde Almanya'nın Dresden kentinde 1 milyar euroyla tarihinin en büyük yatırımını yapıyor.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, yaptığı açıklamada, teknolojinin son özellikleriyle donatılmış böylesi bir fabrikanın "İnovasyonun beşiği olan Avrupa'nın rekabet gücünü artırmaya yardımcı olacağını" söyledi.

Pandemi nedeniyle dijital olarak gerçekleştirilen açılış töreninde Almanya Başbakanı Angela Merkel de, "Almanya ve Avrupa'yı krize karşı daha dayanıklı yapmakla kalmayacak aynı zamanda büyüme için yeni fırsatlar sunacak" dedi.

Üretimde yapay zekâ kullanılacak

Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Volkmar Denner, "Bu yeni fabrika ile Bosch, Almanya‘nın yüksek teknoloji üretebileceğini bir kez daha gösteriyor" dedi.



Denner, yarı iletken özelliğe sahip belleklerin üretiminde yapay zekâ kullanılarak üretimin yeni bir aşamaya yükseltildiğini kaydetti.

Yılın ilk günlerinden itibaren bellek ithalatında yaşanan sıkıntılar Avrupa otomobil endüstrisinin Asya'daki seri çip üreticilerine büyük ölçüde bağımlı olduğunu ortaya koydu.

Bu nedenle Avrupa Birliği 2030 yılına kadar dünya çapında otomobil çipi üretimindeki payını iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Ancak üretim tesisi inşasında Bosch'un katettiği süreç gözönüne alındığında fabrikanın kurulması ve ve üretime başlanmasının uzun bir süre aldığı görülüyor.