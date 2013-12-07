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'Boşbakan' afişine 6 gözaltı

Erdoğan Tekirdağ'a geldiğinde 'Her yer boşbakan, ne güzel Başbakan Hüloğ' yazılı afiş asan 6 TGB'li gözaltına alındı

07 Aralık 2013 00:14

Kırklareli ve ilçelerindeki ziyaretlerini tamamlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Tekirdağ’a geldiği sırada bir grup Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi Hükümet Caddesi’ndeki bir binanın üçüncü katına üzerinde ’Her yer boşbakan, ne güzel Başbakan Hüloğ’ yazılı afişi astı. İhbar üzerine binanın önüne gelen polis ekipleri, savcılık izniyle Türkiye Gençlik Birliği Tekirdağ Şubesi binasında arama yaparak camdan sarkıtılan afişi söktü. Bina içerisinde bulunan 6 dernek üyesi de polis ekiplerince gözaltına alındı. TGB üyeleri gözaltına alındığı sırada, ’Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganı attı. Polis aracına bindirilen 6 kişi ifadeleri alınmak üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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